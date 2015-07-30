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Sağlık

5 tür prostat kanseri bulundu

Uzmanlar, böylece en fazla risk taşıyan hastaların tespit edilebileceğini düşünüyor

30 Temmuz 2015 20:41

Bilim insanları 250 tümör örneğini inceleyerek, her biri farklı genetik imzaya sahip beş çeşit prostat kanseri tespit etti. Uzmanlar, bu sayede tümörün özelliklerine bakarak en iyi tedavi yönteminin belirlenmesinin kolaylaşacağını söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; hastalardan ameliyatla alınan 250 farklı tümör örneğini inceleyen uzmanlar, geri dönüş ihtimali en yüksek türleri saptadı. Araştırmaya katılan Dr. Alastair Lamb bu bilgilerin en fazla risk taşıyan hastaların tespitinde kullanılabileceğini söyledi.

Lamb "Bulgular doktorların her bir hasta için, tümörünün özelliklerine bakarak en iyi tedavi yöntemini saptamasına yardımcı olabilir" dedi.

Ancak Lamb yöntemin hastanelerde rutin bir şekilde kullanılıp kullanılamayacağı da dâhil, daha yanıtlanması gereken çok soru bulunduğunu vurguladı.

Çalışmayı yapan İngiltere Kanser Araştırma Vakfı'ndan Prof. Malcolm Mason bazı türlerin ev kedisi gibi yavaş ve az büyüyüp çok az soruna yol açtığını, bazı türlerin ise kaplan gibi büyüyüp saldırgan bir şekilde yayıldığını söyledi.

Şu ana dek hangi hastada daha acil ve yoğun tedavi gerektiren, saldırgan bir kanser türü olduğunu tespit etmenin güvenilir bir yolu bilinmiyordu.

Prostat kanseri, erkekler arasındaki en yaygın kanser türü olarak kabul ediliyor.

 

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