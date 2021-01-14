5. Sabancı Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu

Sabancı Vakfı'nın "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla bu sene beşincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu. Birincilik ödülüne "Cansuyu" isimli filmiyle Anıl Gök değer görüldü.

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene beşincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” temasıyla bu yıl ilk kez online düzenlenen yarışmanın kazananları, Jüri üyeleri ve yarışmacıların online bağlandığı, pek çok sanatseverin Sabancı Vakfı YouTube hesabından takip ettiği canlı yayında açıklandı.

Ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın ev sahipliğinde ve Zeynep Atakan’ın sanat yönetmenliğinde gerçekleşti.

Finalde 13 film yarıştı

Bu sene de genç sinemacılardan büyük ilgi gören yarışmada 13 eser finale kalmaya hak kazandı. Ödül almaya hak kazananlar; 5. Kısa Film Yarışması’nın jürisi Türkiye’den yönetmen ve senarist Tayfun Pirselimoğlu ve ödüllü oyuncu Belçim Bilgin’in yanı sıra yurt dışından dünyaca ünlü Gürcü yönetmen Ana Urushadze, sinema yazarı Barbara Lorey de Lacharrière ve Saraybosna Film Festivali kurucusu, festival direktörü ve film yapımcısı Mirsad Purivatra’nın değerlendirmeleriyle belirlendi.

Birincilik ödülü Cansuyu filmine

Cansuyu filmiyle birinci olan Anıl Gök’ün ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı açıklarken Taze Süt filmiyle ikinci olan Ömer Faruk Güler’in ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve Tatile Gidiyoruz filmiyle üçüncü olan Aral Ariel Goldenberg’in ödülünü yarışmanın Kanaat Önderi Tamara Kotevska açıkladı.

Mansiyon ödüllerine layık görülen Kimin Umurunda filminin yönetmeni Yeliz Gürkan’ın ve Hayır! filminin yönetmeni Can Yeşiloğlu’nun ödülünü Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan açıkladı.

Dereceye giren filmlerin birincisi 20 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü 10 bin TL ile ödüllendirildi.