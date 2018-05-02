5 parti 'Kürdistani seçim ittifakı' kurdu

“Kürdistani partiler” ve “Azadi hareketi” bir araya gelerek seçimler için ittifak kurdu. Seçim ittifakını basın toplantısıyla duyuran “Kürdistani Partiler”, talepleri kabul eden diğer kesimlerle ittifak kurmaya hazır olduklarını açıkladı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde bir araya gelerek basın açıklaması yapan KDP (Kürdistan Demokratlar Platformu), Azadi Hareketi, PAK (Kürdistan Özgürlük Partisi), PSK (Kürdistan Sosyalist Partisi) ve PDK-T (Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi), yapılan görüşmeler sonucunda ittifak kurduklarını açıkladılar. PAK Genel Başkanı Mustafa Özçelik, açıklamada imzası olan kurumlarla birlikte 24 Haziran seçimlerinde ortak hareket etme kararı aldıklarını belirtti.

İttifak için talepler

Vecdi Erbay’ın Gazete Duvar’da yer alan haberine göre, açıklamayı yapan PAK Genel başkanı Mustafa Özçelik, “Kürdistan halkının, Kürt milletinin kendi geleceğini belirleme hakkını savunan ve bu uğurda mücadele eden parti ve hareketler olarak, Kürdistani Seçim İttifakı için aşağıda belirtilen temel siyasal prensipleri kabul eden en geniş kesimlerle seçim ittifakı yapmak üzere çalışmalara başladığımızı halkımızla paylaşmak istiyoruz” diyerek, ittifak taleplerini şöyle sıraladı:

-Kürtlerin millet ve ülke olarak varlığını ve kendi ülkesinde kendini yönetme hakkını kabul etmek, milli sembol ve değerlere saygı duymak.

-Kürtçenin tüm lehçeleriyle her aşamada eğitim dili ve Türkçenin yanı sıra resmi dil olmasını kabul etmek.

-Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm yasaklara karşı olmak.

-Etnik azınlık, din ve mezheplerin milli ve inanç temelli haklarının tanınmasını kabul etmek.

-Pozitif ayrımcılık temelinde kadın haklarını savunmak.

-Savaşa, askeri operasyonlara, OHAL’e karşı çıkarak, Kürt ve Kürdistan sorununun barışçıl çözümü için tüm tarafların muhatap olarak alındığı bir diyalog sürecinden yana olmak.

-Siyasi tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılmasından yana olmak.

-Siyasi partiler ve Seçim Yasası’nın, katılımcılığı ve demokratik işleyişi temel alan bir biçime kavuşturulmasını benimsemek.

-Başta Kürtler olmak üzere, tüm halkların etnik, milli şahsiyetlerini yok sayan, rencide eden ‘Milletvekilliği Yemini’nin tüm halkların ve kesimlerin varlığını ve iradelerini yansıtacak bir şekilde yeniden düzenlenmesini savunmak.

-Türkiye’nin uluslararası sözleşmelere koyduğu tüm çekincelerin kaldırılmasını, sözleşmelerden doğan hakların hayata geçirilmesini benimsemek.

-Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın olduğu gibi, çekince koymadan kabul edilmesini ve uygulanmasını; yerel yönetimlerin, mali özerklik dahil katılımcı, demokratik ve eşitlikçi bir anlayışla idare edilmesini, toplumun mağdur kesimlerine pozitif ayrımcılık uygulanmasını benimsemek.

-Seçimlere dair siyasal prensiplerimizin yaşama geçirilmesi ve yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması için siyasal, demokratik, sivil yol ve yöntemlerle mücadele etmeyi benimsemek.”

Ortaya çıkacak durum yeniden değerlendirilecek

Özçelik, bu ilkeleri sıraladıktan sonra şöyle devam etti: “Kürdistani Seçim İttifakını, mutabık kaldığımız bu Siyasal Prensipleri kabul eden Kürdistan toplumunun en geniş siyasal ve toplumsal kesimleriyle genişletmek için çaba sarf edeceğiz. Kürdistani Seçim İttifakı olarak bu siyasal prensiplerimizi benimseyen Türkiye’deki en geniş kesimler ile seçim işbirliği için diyalog içinde olacağız. Halkımız için milli demokratik bir seçim alternatifi yaratmak üzere birlikte çalışmaya karar veren bizler mutabık kaldığımız bu siyasal prensiplere bağlılık bilinciyle, kendi dışımızdaki en geniş siyasal kesimlerle yapacağımız görüşmeler sonucunda ortaya çıkacak durumu yeniden değerlendirerek seçimlere hangi şekilde katılacağımıza karar vereceğiz.”

PAK Genel Başkan Yardımcısı Vahit Aba, “AK Parti MHP ile CHP de İYİ Parti ile ittifak yaptı. Biz de Kürt partileri ve örgütleri olarak seçime bir Kürt ittifakı ile girmemizin doğru olacağını düşünerek görüşmeler yaptık. Yapılan görüşmeler sonucunda, seçimler için 4 parti ve Azadi Hareketi birlikte hareket etme kararı aldık” dedi.