5 parti anlaştı; tıbbi ve aromatik bitki komisyonu kuruldu

Meclis Genel Kurulu'nda, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasında, üretiminde ve pazarlanmasında karşılaşılan sorunları çözmek amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti gruplarının, birleştirilerek görüşülen Meclis araştırma önergeleri üzerinde CHP Grubu adına konuşan Bursa Milletvekili Erkan Aydın, tıbbi ve aromatik bitkilerin tarihinin Sümerlere, Çinlilere, hatta milattan önce 4 bin yıl öncesine kadar dayandığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre, gelişmekte olan ülkelerdeki halkın yüzde 80'inin geleneksel ve bitkisel ilaçları hala kullandığını belirten Aydın, tıbbi ve aromatik bitkilerin piyasasının 2017 yılında 107 milyar dolara yaklaştığını, bundan en yüksek payı da Kuzey Amerika ülkeleri ile Avrupa ve Japonya'nın aldığını kaydetti.

Erkan Aydın, Türkiye'de ormanların ve suların satışıyla, tıbbi ve aromatik bitkilerde önemli olan Bursa gibi yerlerin bu önemini yitirdiğini ifade ederek, "Suyu olmayan İsrail çölde su buluyor ve 1 milyar dolar tarım ihracatı yapıyor; biz ise ne yapıyoruz, bir şey yapmıyoruz." ifadesini kullandı.

AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin sağlık başta olmak üzere birçok alanda kullanıldığını söyledi. Bunların, hastalıkları önlemek ve sağlıklı yaşam için kullanılan bitkiler olduğunu vurgulayan Türkoğlu, Türkiye'nin, farklı hava koşullarına sahip olması, doğal bitki örtüsü ve florasının çeşitli olması nedeniyle, tıbbi bitkiler açısından büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

Türkoğlu, dünyada 1990'lı yıllardan itibaren doğal ilaçlara ilginin giderek arttığını belirtti.

Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkilerin 1,8 milyon dekar alanda ekiminin yapıldığını ifade eden Türkoğlu, "Piyasada satılan tıbbi bitkilerin gerçekten o bitki olup olmadığı konusunda endişeler olabilmektedir, bunu da ancak uzmanı belirleyebilmektedir." dedi. Hacı Bayram Türkoğlu, tıbbi ve aromatik bitkilerin doğru mevsimde, saatte ve yerden toplanması gerektiğini, bilinçsiz toplamanın bazı ürünleri yok edebileceğini söyledi.

MHP Grubu adına konuşan Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından zengin olduğunu ancak bu pazarda hak ettiği payı alamadığını söyledi. Dünya standartlarında ve uluslararası kalitede iş yapılması için kaliteli laboratuvarlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ersoy, buna yönelik yüksek yatırım maliyetlerinin ancak dış pazarlara açılabilecek şirketlerce karşılanabileceğini işaret etti.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin tüm dünyada tercih edilmeye başlandığını anlatan Ersoy, bu alanda bilimsel yayınlar, üniversite-sektör ortak projeleriyle ilerleme sağlanabileceğini kaydetti. Ersoy, şunları kaydetti:

"Uzun vadeli bir bakış açısıyla bitki sanayiciliği uzun dönemde sonuçları alınabilen bir yatırım alanıdır. Yetiştirilmesi, analizi, çalışmalar, araştırmalar, analizler, dünya pazarına açılma çabaları ancak uzun yıllar sonunda meyvesini verecek çalışmalardır. Ancak ülkemizde kısa vadeli bakış açısı, 'Bugün ekeyim, seneye parasını kazanayım.' bakış açısı bitki gibi sabır ve ilgi isteyen özel bir varlığın temel felsefesine tamamıyla aykırıdır ve ülkemizde bitki endüstrisinin gelişmesinin önündeki en büyük engeldir."

HDP Grubu adına söz alan Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, tarım politikalarını eleştirerek, "Biz saman ithal ediyoruz. Ben, buraya gelmeden önce Isparta'daki Gül Kooperatifinin sorumlusuyla da konuştum, Bismil'deki pamuk üreticisiyle de Batman Kozluk'taki mısır ekenlerle de konuştum. 'Gübre uçmuş, mazot uçmuş, sen nasıl bize bunu soruyorsun? Tarımla ilgili aromatik, bilmem ne… Mazot alamıyoruz, kredimizi ödeyemiyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Önce biz normal ekmek yiyebileceğimiz unu bile alacak vaziyette değiliz. İşte kriz var, krize göre bir şey. Peki, biz nasıl yaşayacağız?' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasında, üretiminde ve pazarlanmasında karşılaşılan sorunları çözmek amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon 12 üyeden oluşacak, gerektiğinde Ankara dışında da görev yapabilecek.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşimi, 13 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.