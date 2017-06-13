5 metre toprağın altında kalan işçinin mucize kurtuluşu

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, jeotermal borusu döşemek için açılan kuyuda çalışan 40 yaşındaki Benhur Elmas'ın üzerine toprak göçtü, yerin 5 metre altında kaldı. İtfaiye, AFAD ve diğer işçilerin çalışmasıyla kurtarılan Elmas, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Tekke Mahallesi Hamamlar Mevkii'nde meydana gelen olayda bölgedeki jeotermal inşaatında çalışan işçi Benhur Elmas, boru döşemek için açılan kuyuya girerek çalışmaya başladı. Bu sırada kenarda yığılı tonlarca toprak, 5 metre derinlikteki Elmas'ın da içerisinde bulunduğu kuyuya döküldü. Elmas'ın toprak altında kaldığını gören diğer işçiler durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, diğer işçilerin de yardımıyla Elmas'ı toprak altından çıkardı. Sağlık ekipleri Elmas'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedaviye alınan Benhur Elmas'ın vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenilirken, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.