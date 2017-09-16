5 kez ilk derste geç kalan öğrenci, yarım gün devamsız sayılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) gerçekleştirilen düzenlemeyle, öğrencilerin okula geç kalmayı alışkanlık haline getirmemesi için ilk derse 5 defa geç kalan öğrenci, yarım gün devamsızlık yapmış sayılacak.

MEB tarafından hazırlanan "Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "özel eğitim meslek liseleri"nin kurulması kararlaştırıldı.

Yoğunlaştırılmış eğitim programına göre, işletmelerdeki mesleki eğitim, haftalık azami çalışma saatini geçmemek şartıyla velinin veya reşit ise öğrencinin isteği doğrultusunda haftada 6 gün olarak da planlanabilecek.

Ders seçimi, okulun imkanlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından şubatta yapılacak, e-Okul sistemine işlenecek ve Kitap Seçim Modülü'ne kitap ihtiyaç sayısı girilecek.

Grup oluşturulamadığı için açılamayan dersler okul yönetimince ilan edilecek. Bunları seçen öğrenciler, tercihleri doğrultusunda açılan seçmeli derslere yönlendirilecek. Süresi içerisinde seçim yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenecek.

Kadın öğretmenlerin süt izin süreleri dikkate alınacak

Haftalık ders programının hazırlanmasında kadın öğretmenlerin süt izin süreleri de dikkate alınacak.

Yönetmelikle, açıköğretim kurumlarının yer aldığı madde hükümlerine, açıköğretim imam hatip liseleri de dahil edildi.

Ayrıca yönetmelikle, nakil komisyonlarının, öğrenci yerleştirme görevlerini yürütürken dikkate alacakları hususlara açıklık getirildi.

Buna göre, nakil komisyonu, anne veya babası ölen, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma kararı verilen, koruyucu aile yanına yerleştirilen, evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan çocukların nakil ve geçiş işlemlerini, bu halin ortaya çıkmasından itibaren en geç 6 ay içinde kontenjan şartı aranmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere, aynı türden okullara dengeli bir şekilde yapacak.

Sınıf oluşturmada öğrenci sayısı şartı

Komisyon, güzel sanatlar liselerine uluslararası yarışmalarda ilk üçe girenlerin, spor liselerine ise milli sporcu unvanını kazanmış ortaöğretim kurumlarının 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla yetenek komisyonu kurulmadan boş kontenjan bulunan okullara her sınıf bazında ikişer kontenjan kullanılarak 1 Ekim-31 Aralık'ta nakillerini yapacak.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 9. sınıfa kayıt yaptıran ve sınıf tekrar edenler dahil öğrenci sayısı 10'dan az olan programlarda sınıf oluşturulamayacak.

5 defa geç kalma "yarım gün devamsızlık" demek

Yönetmelikte, öğrencilerin okula geç kalmayı alışkanlık haline getirmelerini önlemek amacıyla da değişikliğe gidildi. Geç gelme, birinci ders saati için belirlenen süreyle sınırlanacak. Her 5 defa geç kalma, yarım gün devamsızlık olarak yazılacak. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler ise devamsızlıktan sayılacak.

Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine, ilgili müdür yardımcısı tarafından da e-Okul sistemine işlenecek.

30 günü aşanlar "başarısız" sayılacak

Devamsızlıkta özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

Özürleri nedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hallerde bir sınav eksiğiyle verilebilecek.

Ancak üniversite, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olanlar ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla, toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanacak.

Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler, derslere devam edemeyecek. Bu öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim yılında okula devam ettirilecek.

Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek açıköğretim lisesi, mesleki açıköğretim lisesi yanında yönetmelik değişikliğiyle, açıköğretim imam hatip lisesi veya mesleki eğitim merkezine de gönderilebilecek.

Stajlar notla değerlendirilecek

Yönetmeliğe göre, staj çalışmaları da notla değerlendirilecek. Evde veya hastanede eğitim hizmeti verilen öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, sorumlu olduğu eğitim programının uygulandığı okullardaki değerlendirme ölçütlerine göre yapılacak.

Okutulan derslerin puanları e-Okul sistemine işlenecek. Öğrenci okutulmayan derslerden muaf tutulacak.

Sorumluluk sınavları, ders yılı içinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci dönemin ilk haftası ile ikinci dönemin ilk ve son haftaları içerisinde iki alan öğretmeni tarafından yapılacak. İki alan öğrenmeninin bulunmaması halinde ise biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından sınav gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin nöbet görevi, ilk dersten 15 dakika önce başlayacak, son ders bitiminden 15 dakika sonra bitecek. İkili öğretimin yapıldığı okullarda öğretmenler, tek devrede nöbet tutacak. Taşımalı eğitim kapsamında eğitim veren okullarda ise öğretmenlerin nöbet süresi öğretmenler kurulu kararıyla 30 dakikaya kadar çıkarılabilecek.

Özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim öğretmenleri nöbet görevinden muaf tutulacak.

Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerden zihinsel yetersizliğe ya da otizme sahip olanlara, yaptırım gerektiren davranış ve fiilleri gerçekleştirmesi halinde disiplin cezası uygulanmayacak.