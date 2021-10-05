5. İstanbul Tasarım Bienali'nin kitabı ''Empatiye Dönüş: Birden fazlası için tasarım'' yayımlandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, VitrA sponsorluğunda ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen, Borsa İstanbul'un Yüksek Katkıda Bulunan Kuruluş olarak destek verdiği 5. İstanbul Tasarım Bienali'nin kitabi ''Empatiye Dönüş: Birden fazlası için tasarım'' yayımlandı.

Kitap, "Tasarım insanlarla diğer türler arasında yeni sosyalleşme biçimleri ortaya çıkarabilir mi?'', ''Tasarım, bir krizle karşı karşıya olan küresel endüstriyel modele dayanıklı bir alternatif inşasında nasıl bir rol oynayabilir?'', ''Daha sürdürülebilir yarınlara çıkan yolları oluşturmak için ne yapabiliriz?'' 5. İstanbul Tasarım Bienali küratörleri Mariana Pestana, Sumitra Upham, Billie Muraben ve bienalin katılımcıları ''Empatiye Dönüş: Birden fazlası için tasarım'' da bu sorulara cevap arıyor.

Yayında ayrıca, bienalin ''Kara ve Deniz Kütüphanesi, Eleştirel Yemek Programı, Yeni Yurttaşlık Ritüelleri'' başlıklı bölümlerine ait işleri, empatinin felsefesine eğilen Empati Seansları'nı ve şehre yayılan bienalin uydu projelerini bulmak mümkün.

İklim krizinin aciliyeti ve Covid-19 pandemisiyle tüm dünyaya yayılan toplumsal yoksunluk hâli sürerken geliştirilen ve Yapı Kredi Yayınları ile ortak yayımlanan kitap, tasarıma empati üzerine temellenen yeni bir rol biçme arayışındaki fikirleri ve projeleri bir araya getiriyor.

Okurlar bu kitapta etraflarındaki dünyayı yeniden yorumlamak, onunla yeniden bağ kurmak için yeni fikirler, ütopyacı öneriler, aynı zamanda da pratik çözümler bulacak. Birden fazlası için tasarım, sadece ortalama kullanıcıyı ya da müşterileri değil, herhangi bir tasarım sürecine özgü pek çok bileşeni ve karmaşık engelleri hesaba katıyor.

Yapı Kredi Yayınları ile ortak yayımlanan kitabı incelemek ve satın almak için magaza.iksv.org adresini ziyaret edebilirsiniz.