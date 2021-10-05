İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, 5. İstanbul Tasarım Bienali’nin kitabı "Empatiye Dönüş: Birden fazlası için tasarım" yayımlandı.

Tasarım insanlarla diğer türler arasında yeni sosyalleşme biçimleri ortaya çıkarabilir mi? Tasarım, bir krizle karşı karşıya olan küresel endüstriyel modele dayanıklı bir alternatif inşasında nasıl bir rol oynayabilir? Daha sürdürülebilir yarınlara çıkan yolları oluşturmak için ne yapabiliriz? 5. İstanbul Tasarım Bienali küratörleri Mariana Pestana, Sumitra Upham, Billie Muraben ve bienalin katılımcıları Empatiye Dönüş: Birden fazlası için tasarım başlıklı kitapta bu soruların cevaplarını arıyor.

Yapı Kredi Yayınları ile ortak yayımlanan kitap, tasarıma empati üzerine temellenen yeni bir rol biçme arayışındaki fikirleri ve projeleri bir araya getiriyor. Tasarım, burada tesirlerin ve izlenimlerin aracısı olarak, esas amacı özen göstermek olan bir pratik şeklinde sunuluyor.

Yiyecekleri hem insanlar arasında hem de insandan fazlasıyla ilişki kurmaya dönük önemli bir etkileşim mecrası olarak ele alan tasarımcılar, bilinçli olarak çok ölçekli, bağırsaklarımızda yaşayan görünmez mikrobik canlılardan tarımsal faaliyetlerin dönüştürdüğü engin peyzajlara dek uzanan âlemlerde faaliyet gösteriyor