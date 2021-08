5. İstanbul Tasarım Bienali'nden yeni bir yerleştirme: "Büyükada Şarkı Hatları"

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 5. İstanbul Tasarım Bienali, kurulumu pandemi sebebiyle ertelenen Büyükada Şarkı Hatları başlıklı yeni yerleştirmeyle şehre veda ediyor.

Studio Ossidiana'nın ürettiği Büyükada Şarkı Hatları, hem bir tasarım projesi hem de bir yolculuk. Bitkilere, toprağa, böceklere ve kuşlara ev sahipliği yapacak bu yüzen bahçe, Büyükada-Haliç hattındaki yolculuğu sırasında insanlara ve hayvanlara, etkinliklere ve sohbetlere ev sahipliği yapacak.

Stimuleringsfonds, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ve Adalar Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen proje, 23 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında, Büyükada-Haliç hattında görülebilecek.

Büyükada Şarkı Hatları isimli yüzen bahçe, 23 Haziran'da Yenikapı'dan yola çıkarak Büyükada'ya gidecek ve burada 30 Haziran'a kadar kalacak. 30 Haziran'da ise tekrar deniz üzeri seferine başlayıp Haliç'e gelecek ve 12 Temmuz tarihine kadar Haliç'te ziyaret edilebilecek. Platform, Büyükada ve Haliç rıhtımlarına bağlıyken yoga yapmak, dans etmek, şarkılarını seslendirmek veya balık tutmak isteyen herkese açık olacak. 12 Temmuz'dan sonra ise platformun üzerindeki tasarım Büyükada'da, Adalar Kent Konseyi'ne ait bir bahçeye yerleşerek İstanbul'un bir parçası haline gelecek.

Büyükada Şarkı Hatları, çevrimiçi kamusal program etkinliklerine ev sahipliği yapacak

5. İstanbul Tasarım Bienali'nin kamusal programı 23-30 Haziran tarihleri arasında, platform Büyükada'dayken gerçekleşecek. Dünya Mirası Adalar ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek “Ekoloji Maratonu” başlıklı programda 14 farklı etkinlik bulunuyor. Etkinliklerin on ikisi İstanbul Tasarım Bienali'nin Instagram hesabından, adadan canlı yayın ile, iki etkinlik ise Zoom üzerinden takip edilebilecek.

Hayalet Ağlar ve Deniz Salyası

24 Haziran Perşembe 17.00-18.00

Konuşmacı: Serco Ekşiyan

Adayı Duyuyor Musun? (Yoga)



24 Haziran Perşembe 18.00-19.00

Performansçı: Dolunay Varol

Permakültür ve Sanat - Kamusal Alanda İfade ve Katılım (Zoom etkinliği)

25 Haziran Cuma 14.00-15.30

Konuşmacılar: Halka Sanat Projesi kurucu direktörü İpek Çankaya, İstanbul Permakültür Kollektifi kurucusu Dilek Yalçın Demiralp, Sanatçı Burak Ayaz ve sanatçı Koenraad Van Lier ile dörtlü sohbet ve Halka Sanat projesi sunumu

Hayal Bahçelerinden Hikâyeler

25 Haziran Cuma 15.45-16.45

Konuşmacı: Mete Özel

Yeniden Yabanlaştırmak

25 Haziran Cuma 17.00-18.00

Konuşmacılar: Gündüz Vassaf ve Derya Tolgay

Yerleşik Bağışıklığın Üstesinden Gelene Kadar Hatırlamayı Sürdürmek

25 Haziran Cuma 18.00-19.00

Performansçılar: Talin Büyükkürkciyan ve Nikolai Galen

Antroposen Sonrası Ada Tahayyülleri - İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Proje Sunumu

26 Haziran Cumartesi 14.00-15.00

Konuşmacılar: İstanbul Bilgi Üniversitesi

Antroposen Peyzajlar

26 Haziran Cumartesi 15.30-16.30

Konuşmacılar: Tansel Korkmaz, Bahar Özay, Korhan Gümüş

Bilim ve Sanat: Geleceğimiz Mercanlar

26 Haziran Cumartesi 17.00-18.00

Konuşmacılar: Doç. Dr. Nur Eda Topçu & Sibel Horada

Dün-Bugün Marmara Biyoçeşitliliği ve Restorasyon (Zoom etkinliği)

27 Haziran Pazar 18.00-19.30

Konuşmacılar: Dünya Mirası Adalar - Derya Tolgay moderatörlüğünde, Açık Radyo - Özdeş Özbay, Hidrobiyolog Cem Dalyan, Deniz Biyoloğu Nur Eda Topçu & Çevre ve Habitat Restorasyon Uzmanı Sera Tolgay, Deniz Yaşamını Koruma Derneği Volkan Narcı, sualtı fotoğrafçısı Ferhan Coşkun.

Kentte Doğa ve Bisiklet

28 Haziran Pazartesi 17.00-18.00

Konuşmacı: Orman Yüksek Mühendisi Cihan Erdönmez

Suyla Birlikte Yaşamak

28 Haziran Pazartesi 18.00-19.00

Konuşmacı: Akgün İlhan

Doğal Koridorlar Oluşturmak

29 Haziran Salı 15.00-16.00

Konuşmacı: Prof. Dr. Ünal Akkemik

'Be Water My Friend' by dadans

29 Haziran Salı 18.00-19.00

Performansçılar: dadans (Dila Yumurtacı, Melek Nur Dudu, Merve Uzunosman) ve misafir performansçılar

5. İstanbul Tasarım Bienali Kamusal Programı hakkında ayrıntılı bilgi ve etkinlik takvimi için tıklayınız.