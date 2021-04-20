5. İstanbul Tasarım Bienali'nden çevrim içi bir kapanış etkinliği: Pek kapanış sayılmaz!

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PROGRAM AKIŞI
12.00 Giriş Konuşması Mariana Pestana, Billie Muraben, Sumitra Upham ve Deniz Ova (Moderatör: Can Remzi Ergen) Mistik Reklam nesne*merkezli*büyü, Ayşenaz Toker & Merve Tuna
12.27 Okuma Odası Üretken Bir Mitolojinin Maddeleşmesi, Aslı Uludağ
12.42 Araştırma Sunumu Maddi Tarihler: Kumlar, Topraklar, Yemek Tarifleri ve Diğer Arşivler, Counterspace
12.45 Videolu Podcast Avokadolu Tost, Linda Schilling Cuellar & Billie Muraben
12.55 Film Gösterimi Sahipsiz köle çiftliği: Daha çok ye, daha da çok balık avla! (Ortaklıklar), FRAUD
13.12 Videolu Podcast nesne*merkezli*büyü, Ayşenaz Toker ve Merve Tuna & Billie Muraben
13.25 Film Gösterimi Uydu Mutfaklar, TiriLab
13.40 Ses Manzaraları Asi Mutfaklar, Anna Puigjaner (MAIO) & Alina Abouelenin
13.48 Videolu Podcast Pelte Odaları, BUREAU (Daniel Zamarbide) & Billie Muraben
14.00 Sanal Tur Yeni Yurttaşlık Ritüelleri
14.04 Film Gösterimi (Irksal) Kapitalizmin Kozmogonisi, Dele Adeyemo
14.17 Filme Yanıt ve Performatif Ders (Irksal) Kapitalizmin Kozmogonisi, Dele Adeyemo, Ibiye Camp, Dámaso Randulfe
14.50 Susuzluk Yürüyüşü Çoklu Evrenin Peşinde: Susuzluk Yürüyüşü, Sophie Krier & Erik Wong
15.05 Terkedilmiş Topraklara Ziyaret Zeytinlikler Arasında Akdeniz Hikâyeleri (Tohumu Onarmak: Bir Yoldaş Türdeşlik), Luigi Coppola, Vivien Sansour, Pelin Tan
15.40 Sanal Saha Yürüyüşü TheOtherForest, TheOtherDada
15.55. Röportaj Solucanın ve Kuşun Bahçesi (Toz Toprak), Aslıhan Demirtaş
16.15 Videolu Podcast Doğa İyileştirir, Ilana Harris-Babou & Billie Muraben
16.25 Türlerarası Sohbet İstanbul'un Mikrobik Meyveleri, Orkan Telhan & Uriel Fogué (elli architects)
16.38 Performatif Ders Bir Kozmos İmgesi Olarak Çadır, Black Athena Kolektifi
16.48 Waves'den Dans Performansı Dansbana! Kalamış, Dansbana!
16.50 Kitap Tanıtımı ve Kapanış Mariana Pestana ve Deniz Ova (Moderatör: Can Remzi Ergen)