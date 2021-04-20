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Kültür-Sanat

5. İstanbul Tasarım Bienali'nden çevrim içi bir kapanış etkinliği: Pek kapanış sayılmaz!

20 Nisan 2021 11:33

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 5. İstanbul Tasarım Bienali, 24 Nisan Cumartesi günü saat 12.00'den itibaren İKSV YouTube kanalından izlenebilecek Pek kapanış sayılmaz! başlıklı çevrimiçi etkinlikle kapanıyor.

Bienalin bu edisyonunun ruhunu yansıtan film gösterimleri, performatif dersler, videolu podcastler, ses manzaraları, yürüyüşler ve sohbetlerden oluşan etkinlik Dele Adeyemo, Ibiye Camp ve Dámaso Randulfe, Black Athena Collective, Counterspace, Linda Schilling Cuellar, Dansbana!, Sophie Krier & Eric Wong, Aslıhan Demirtaş, FRAUD, Ilana Harris-Babou, Ayşenaz Toker ve Merve Tuna, Anna Puigjaner – MAIO & Alina Abouelenin, BUREAU, Pelin Tan & Vivien Sansour & Luigi Coppola, Orkan Telhan & elii, theOtherDada, TiriLab, Aslı Uludağ gibi uluslararası tasarımcı, mimar ve sanatçıların projelerine odaklanıyor.

Etkinliğin Can Remzi Ergen moderatörlüğünde gerçekleşecek açılış ve kapanış konuşmalarının konukları ise bienal direktörü Deniz Ova'nın yanı sıra bienalin küratoryal ekibi Mariana Pestana, Sumitra Upham ve Billie Muraben olacak.

Empatiye Dönüş: Birden fazlası için tasarım başlıklı 5. İstanbul Tasarım Bienali, bu etkinlik aracılığıyla, tasarıma empati üzerine temellenen yeni bir rol biçme arayışına ve diğer türler ve bedenlerle nasıl bir duygu ilişkisi kurduğumuz sorusuna yanıtlar arayacak.

5. İstanbul Tasarım Bienali'nin calling işbirliğiyle gerçekleştirilecek kapanış etkinliği, kalıcı olarak yayımlanacağı İKSV YouTube kanalının yanı sıra Tasarım Müzesi (Londra) ve Het Nieuwe Instituut'un web sitelerinden de takip edilebilecek.

Ekim 2020'de başlayan ve altı ay boyunca evrilerek devam eden 5. İstanbul Tasarım Bienali, Pek kapanış sayılmaz! başlıklı çevrim içi etkinlikle son etabını da tamamlamış olacak. Bienal, kente hediye ettiği kalıcı projelerle yaşamaya devam edecek.

PROGRAM AKIŞI

12.00 Giriş Konuşması Mariana Pestana, Billie Muraben, Sumitra Upham ve Deniz Ova (Moderatör: Can Remzi Ergen) Mistik Reklam nesne*merkezli*büyü, Ayşenaz Toker & Merve Tuna  

12.27 Okuma Odası Üretken Bir Mitolojinin Maddeleşmesi, Aslı Uludağ  

12.42 Araştırma Sunumu Maddi Tarihler: Kumlar, Topraklar, Yemek Tarifleri ve Diğer Arşivler, Counterspace  

12.45 Videolu Podcast Avokadolu Tost, Linda Schilling Cuellar & Billie Muraben  

12.55 Film Gösterimi Sahipsiz köle çiftliği: Daha çok ye, daha da çok balık avla! (Ortaklıklar), FRAUD  

13.12 Videolu Podcast nesne*merkezli*büyü, Ayşenaz Toker ve Merve Tuna & Billie Muraben  

13.25 Film Gösterimi Uydu Mutfaklar, TiriLab  

13.40 Ses Manzaraları Asi Mutfaklar, Anna Puigjaner (MAIO) & Alina Abouelenin  

13.48 Videolu Podcast Pelte Odaları, BUREAU (Daniel Zamarbide) & Billie Muraben  

14.00 Sanal Tur Yeni Yurttaşlık Ritüelleri  

14.04 Film Gösterimi (Irksal) Kapitalizmin Kozmogonisi, Dele Adeyemo  

14.17 Filme Yanıt ve Performatif Ders (Irksal) Kapitalizmin Kozmogonisi, Dele Adeyemo, Ibiye Camp, Dámaso Randulfe

14.50 Susuzluk Yürüyüşü Çoklu Evrenin Peşinde: Susuzluk Yürüyüşü, Sophie Krier & Erik Wong  

15.05 Terkedilmiş Topraklara Ziyaret Zeytinlikler Arasında Akdeniz Hikâyeleri (Tohumu Onarmak: Bir Yoldaş Türdeşlik), Luigi Coppola, Vivien Sansour, Pelin Tan  

15.40 Sanal Saha Yürüyüşü TheOtherForest, TheOtherDada  

15.55. Röportaj Solucanın ve Kuşun Bahçesi (Toz Toprak), Aslıhan Demirtaş  

16.15 Videolu Podcast Doğa İyileştirir, Ilana Harris-Babou & Billie Muraben  

16.25 Türlerarası Sohbet İstanbul'un Mikrobik Meyveleri, Orkan Telhan & Uriel Fogué (elli architects)  

16.38 Performatif Ders Bir Kozmos İmgesi Olarak Çadır, Black Athena Kolektifi

16.48 Waves'den Dans Performansı Dansbana! Kalamış, Dansbana!  

16.50 Kitap Tanıtımı ve KapanışMariana Pestana ve Deniz Ova (Moderatör: Can Remzi Ergen)   
Pek kapanış sayılmazİKSV
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