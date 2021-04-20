5. İstanbul Tasarım Bienali'nden çevrim içi bir kapanış etkinliği: Pek kapanış sayılmaz!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 5. İstanbul Tasarım Bienali, 24 Nisan Cumartesi günü saat 12.00'den itibaren İKSV YouTube kanalından izlenebilecek Pek kapanış sayılmaz! başlıklı çevrimiçi etkinlikle kapanıyor.

Bienalin bu edisyonunun ruhunu yansıtan film gösterimleri, performatif dersler, videolu podcastler, ses manzaraları, yürüyüşler ve sohbetlerden oluşan etkinlik Dele Adeyemo, Ibiye Camp ve Dámaso Randulfe, Black Athena Collective, Counterspace, Linda Schilling Cuellar, Dansbana!, Sophie Krier & Eric Wong, Aslıhan Demirtaş, FRAUD, Ilana Harris-Babou, Ayşenaz Toker ve Merve Tuna, Anna Puigjaner – MAIO & Alina Abouelenin, BUREAU, Pelin Tan & Vivien Sansour & Luigi Coppola, Orkan Telhan & elii, theOtherDada, TiriLab, Aslı Uludağ gibi uluslararası tasarımcı, mimar ve sanatçıların projelerine odaklanıyor.

Etkinliğin Can Remzi Ergen moderatörlüğünde gerçekleşecek açılış ve kapanış konuşmalarının konukları ise bienal direktörü Deniz Ova'nın yanı sıra bienalin küratoryal ekibi Mariana Pestana, Sumitra Upham ve Billie Muraben olacak.

Empatiye Dönüş: Birden fazlası için tasarım başlıklı 5. İstanbul Tasarım Bienali, bu etkinlik aracılığıyla, tasarıma empati üzerine temellenen yeni bir rol biçme arayışına ve diğer türler ve bedenlerle nasıl bir duygu ilişkisi kurduğumuz sorusuna yanıtlar arayacak.

5. İstanbul Tasarım Bienali'nin calling işbirliğiyle gerçekleştirilecek kapanış etkinliği, kalıcı olarak yayımlanacağı İKSV YouTube kanalının yanı sıra Tasarım Müzesi (Londra) ve Het Nieuwe Instituut'un web sitelerinden de takip edilebilecek.

Ekim 2020'de başlayan ve altı ay boyunca evrilerek devam eden 5. İstanbul Tasarım Bienali, Pek kapanış sayılmaz! başlıklı çevrim içi etkinlikle son etabını da tamamlamış olacak. Bienal, kente hediye ettiği kalıcı projelerle yaşamaya devam edecek.