5. İstanbul Tasarım Bienali açıldı; ziyaretçileri nerede, neler bekliyor?

T24 Haber Merkezi

İKSV tarafından VitrA sponsorluğunda ve T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen, küratörlüğünü Mariana Pestana'nın yürüttüğü, "Empatiye Dönüş: birden fazlası için tasarım" başlıklı bienal, sergi mekânlarında, İstanbul sokaklarında ve dijital ortamda farklı ülkelerden ve farklı disiplinlerden katılımcıların projelerine ev sahipliği yapıyor.

Bienal kapsamında Pera Müzesi'nde yer alacak müdahaleler ve ARK Kültür'deki araştırma projeleri arşivi 15 Kasım'a kadar ziyaret edilebilirken, İstanbul sokaklarına yayılacak müdahaleler, araştırma projeleri ve video serileri ise 30 Nisan 2021'e kadar gelişerek devam edecek.

Araştırma projeleri ve dijital projeler altı ay boyunca dünyanın her yerinden takip edilebilecek.

Bienalin açılış videosu YouTube'da

5. İstanbul Tasarım Bienali’nin açılışı bu yıl İKSV’nin YouTube kanalında yayımlanan bir video ile yapıldı. İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova’nın küratörler Mariana Pestana, Sumitra Upham ve Billie Muraben’le birlikte bienali anlatacağı videoda dünyanın farklı yerlerinden katılımcıların gönderdiği videolar da yer aldı.



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