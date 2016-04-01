5 IŞİD'li canlı bomba aranıyor

Uluslararası istihbarat birimlerinden alınan bilgiler doğrultusunda 5 IŞİD'li canlı bombanın Türkiye'de eylem yapabileceği uyarısı yapıldı. IŞİD mensubu 5 teröristin fotoğrafı, ismi ve en son görüldüğü yer tüm birimlere gönderildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; listede ismi olan ve ABD pasaportu taşıyan Abu Ayman At-Maghribi’nin (32-kod adı Darvan el-Haymar), eşi Khadiji Nejarı ve 2 çocuğuyla 17 Ocak 2014’te Türkiye üzerinden Fas’a gitmek amacıyla ABD’den ayrıldığı ancak ailenin Fas’a gitmediği belirlendi. Eşi ve 2 çocuğuyla Türkiye’de olduğu değerlendirilen terörist aranıyor.

Sultanahmet’te canlı bomba saldırısı düzenleyen Nabil Fadıl’ın arkadaşı olduğu belirlenen Rashed Alabdalah Algaagan’ın (35) Türkiye’ye gelebileceği ihtimali üzerine tüm yurtta alarma geçildi. İstihbarat birimleri, eylemin faillerinden olduğunu değerlendirdiği Suriye pasaportlu Algaagan’ın Suriye’den sahte kimlikle yeniden Türkiye’ye giriş yapacağını tespit etti.

Temmuz 2015’te çatışma bölgesinde öldüğü ileri sürülen Muhammed Ürkmez’in kardeşi Furkan Ürkmez’in 6 Mart 2016’da Gaziantep üzerinden Suriye’ye geçiş yaptığı yönünde bilgiler alan istihbarat birimleri, yaşı küçük olan Ürkmez’in örgüt tarafından canlı bomba olarak kullanılacağından şüpheleniyor.

"Whatsapp üzerinden eşiyle mesajlaşmış"

WhatsApp üzerinden eşine, “Şehitlik sırası bizde” diye mesaj atan Hasan Hüseyin Uğur’un da bombalı eylem yapabileceği olasılığıyla tüm yurtta alarma geçildiği öğrenildi. Rusya Federasyonu pasaportu sahibi Azeri asıllı İsa Tupolov’un halen Suriye’nin Rai kentinde bulunduğu, teröristin Türkiye ve Azerbaycan’da eylem yapmayı planladığı bilgisine ulaşıldı.