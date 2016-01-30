Sultanahmet bombacısı, Taksim Meydanı için de keşif yapmış!

Sultanahmet bombacısı Suudi Arabistan uyruklu, terör örgütü IŞİD üyesi Nabil Fadlı’nın saldırıya nasıl hazırlandığına dair detaylar ortaya çıktı. Fadlı’nın ikâmet ettiği evde yapılan aramada bulunan kırık tabletin hafıza kartında, keşif sırasında çektiği fotoğraflara ulaşıldı.

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, bombacının Sultanahmet Meydanı’nın yanı sıra Ayasofya Camii, Taksim Meydanı, Topkapı Sarayı, Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı ve kiliselerde keşif yaptığını tespit eden polis, olası yeni saldırılara karşı önlemleri artırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, tüm birimlerine gönderdiği yazıda, örgütün tarihi ve turistik yerlere, Hıristiyan ve Caferilere ait ibadethanelere, halkın toplu bulunduğu AVM, toplu taşıma araçlarına, duraklara, askeri tesislere, eğlence mekânlarına, yabancı ülke temsilciliklerine, kamu kurum ve kururluşlarına yönelik eylem yapabileceğini belirterek, tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Yazıda, tüm personelden çelik yelek giymesi istendi. Miting ve toplantılarda çevre güvenliğinin alınması, şüpheli paketlere karşı da uzman ekiplerden yardım istenmesi hatırlatıldı.