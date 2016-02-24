Sultanahmet saldırısının faili Nabil Fadlı'nın, ailesi de IŞİD'liymiş

Sultanahmet’te Alman turistlere yönelik canlı bomba eylemi gerçekleştiren Nabil Fadlı’nın izini süren İstanbul Emniyeti, Fadlı’nın ikizi olan İbrahim Fadlı’nın da terör örgütü IŞİD’e katıldığını belirledi. İstanbul Polisi, amcası Adil Fadlı’nın IŞİD’e biat ettiğini, diğer amcası Memduh Fadlı’nın IŞİD adına Türk ordusunun sınırdaki hareketliliğini takip ettiğini ve sahte pasaport kullandığını ortaya çıkardı. Nerede olduğu bilinmeyen Memduh Fadlı için de polis, canlı bomba uyarısı yaptı.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre; geçen Ocak’ta Sultanahmet’teki Alman Çeşmesi çevresindeki Alman turist grubuna yönelik canlı bomba eylemini gerçekleştiren Nabıl Fadlı’nin bağlantılarını araştıran İstanbul Emniyeti, önemli bulgulara ulaştı. Fadlı’nın evinde bulunan dijitallerin incelenmesi sonucunda, Fadlı’nın, Türkiye’de bulunduğu öne sürülen Muhammed El Usaydi, Suriye’de yaşadığı belirlenen Abdurrahim Şeyh Muhammed, Halep Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü dönemde muhaliflerin görüntülerini çekip rejime ulaştıran Şadi El Hüseyin ve eski Suriyeli parlamenter Mustafa Cadir ile bağlantılarının bulunduğu tespit edildi.



Kardeşi de canlı bomba mı oldu?



Araştırmalar sonucunda, Fadlı’nın babası Abdullatif Fadlı’nın, Adil ve Memduh Fadlı adında iki kardeşinin bulunduğu anlaşıldı. Bu kişilerden Adil Fadlı’nın IŞİD’e biat edip destek olduğu, Memduh Fadlı’nın ise sınırdaki “elemanları” aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hareketliliğini takip ettiği saptandı.

Ayrıca, baba Abdüllatif Fadlı’nın, IŞİD istihbaratı adına çalışan ve halen Türkiye’de yaşadığı iddia edilen Abu Murhaf kod adlı Yasir Al Kasım’ın yakın akrabası olduğu belirlendi. Canlı bomba Fadlı’nın Şahab Fadlı, İbrahim Fadlı, Memduh Fadlı, Muhammed Fadlı isimli erkek, Hasna ve Nura Fadlı adında kız kardeşlerinin bulunduğu ortaya çıktı. Kardeşlerden Memduh Fadlı’nın son dönemde nerede olduğunun bilinmediği bilgisine ulaşan polis, Memduh Fadlı’nın sahte pasaport kullandığı ve Türkiye ya da Avrupa’da bulunabileceğini ve aynı zamanda “canlı bomba” olabileceği değerlendirmeye alındı. Kardeşler arasında adı geçen İbrahim Fadlı’nın, Sultanahmet’teki canlı bomba Nabil Fadlı’nın “ikizi” olduğu, 2012’de IŞİD’e katıldığı ve 4 aya yakın süredir kayıp olduğu anlaşılan İbrahim Fadlı’nın öldüğü yönünde bilgiler bulunduğu tespit edildi.



Öldü deyip eylemci yapıyorlar



Bu arada, Suriye’deki çatışma bölgelerinin yanısıra Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın değişik yerlerinde eylemler yapan IŞİD’in yeni bir yöntemi tespit edildi. İstihbarat birimlerinin belirlemelerine göre, IŞİD’in bazı kendi örgüt üyeleri hakkında “öldüğü” şeklinde söylentiler çıkarttığı, böylelikle, haklarında söylenti çıkartılan kişleri “unutturmayı” başarıp canlı bomba eylemlerinde kullandığı belirlendi. IŞİD’in bu yeni yöntemi, özel bir yazıyla yurt genelindeki güvenlik birimlerine ulaştırıldı.