5 günlük bebeğe stent takıldı

İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Sema Duman ile eşi 32 yaşındaki Halit Duman’ın ilk çocukları Yasin, geçen 23 Şubat’ta 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya geldi. Tire Devlet Hastanesi’nde doğan bebek morarmaya başlayınca İzmir Kent Hastanesi’ne sevk edildi. Çeşitli tetkiklerden sonra Yasin bebeğe kapalı yöntemle müdahale yapıldı.

DHA'nın haberine göre, operasyonu gerçekleştiren Kent Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Doksöz, Yasin’in dünyada çok ender görülen hastalıklarla doğduğunu belirtti ve “Yasin’i stent takarak çok ciddi ve riskli açık kalp ameliyatından kurtardık. Ancak 1 yaşına gelince olması gereken iki açık kalp ameliyatı var” dedi.

Henüz 5 günlükken hastaneye yatan bebeklerini bir ay sonra, geçen 1 Nisan’da kucaklarına alan Duman çifti, çok mutlu olduklarını söyledi.