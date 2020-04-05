"5G teknolojisi Koronavirüs'ü yaydı" iddiası Britanya'da baz istasyonlarına saldırılmasına neden oldu

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5G istasyonları ve yeni tip Koronavirüs arasında ilişki olduğuna dair iddialar Britanya'da baz istasyonlarına saldırı düzenlenmesine neden oldu. 4 şehirdeki 5G baz istasyonunda yangın çıktı. Yetkililer 5G teknolojisine ilişkin teoriyi reddetti.

BBC'nin aktardığına göre, 5G teknolojisinin Koronavirüs salgınına neden olduğuna ilişkin teorilerin sosyal medyada yayılmasının ardından ülkedeki baz istasyonlarına saldırı düzenlendi. İngiltere'nin Birmignham, Liverpool, Melling ve Merseyside şehirlerinde telekom şirketlerinin altyapılarında ve baz istasyonlarında yangın çıkarıldı.

Kabine faaliyetlerinden sorumlu bakan Michael Gove, saldırıların ardından 5G istasyonlarının Koronavirüs yaydığına ilişkin teoriyi "Tehlikeli bir saçmalık" olarak niteledi.

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Departmanı da Twitter üzerinden açıklama yaparak 5G istasyonları ve Koronavirüs arasında bir bağlantının kanıtı olmadığı, teorilerin endişe verici olduğunu söyledi.

Ulusal Sağlık Sistemi'nin Tıbbi Direktörü Stephen Powis de 5G altyapısının hem evde kalması gereken vatandaşlar hem de sağlık çalışanları için kritik öneme sahip olduğunu hatırlattı.