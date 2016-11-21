5 dolarlık yeni nesil hack yöntemi

Sadece 5 dolarlık bir harcama ile şifreli bir bilgisayarı bile hacklemek mümkün hale geldi.

Raspberry Pi son dönemlere damgasını vuran elektronik aletlerden birisi. Hemen hemen her sektöre doğrudan veya dolaylı olarak giren bu tarz mini bilgisayarlar, gelişmeye devam ediyor.

Shiftdelete'de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde ünlü hacker Samy Kamkar tarafından yayınlanan bir eklenti aracılığı ile Raspberry Pi Zero, adeta bir hack makinesine dönüşüyor.

5 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Raspberry Pi Zero, Samy Kamkar'ın yazdığı eklenti sayesinde işletim sistemi farketmeksizin internete bağlı olan cihazları hacklemeyi başarıyor.

USB portuyla bağlanan bu cihaz bilgisayar ile internet arasındaki trafiği kaydederek kullanıcının kişisel bilgilerine erişebiliyor.

Çerezler aracılığı ile hesaplara şifreye gerek duymaksızın giriş dahi yapmanıza olanak sağlayan cihazın boyutu ise sadece bir kibrit kutusundan birazcık daha büyük.

Son dönemlerin en kolay hack yöntemi olarak gösterilen bu yöntem yüzünden kullanıcılar büyük problemlerle karşı karşıya kalabilir.