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Yaşam
Deutsche Welle

5 dolara bilgisayar

Minik bilgisayarlarıyla bilinen Raspberry Vakfı, kredi kartı büyüklüğündeki yeni bilgisayarını tanıttı. Fiyatı 5 dolar olarak belirlenen mini bilgisayar performansıyla şaşırtıyor.

26 Kasım 2015 20:03


Spiegel Online'ın haberine göre satış fiyatı 5 dolar olarak belirlenen Raspberry Pi Zero, Britanya'nın Galler bölgesinde üretiliyor. 65mm x 30mm x 5mm ebatlarıyla bir kredi kartı büyüklüğünde.

Cihaz 512 MB RAM'e, 1 GHz hızında Broadcom BCM2835 işlemciye sahip. İşlemcisinin birinci nesil Raspberry Pi'ye göre yüzde 40 dolayında daha performanslı çalıştığı belirtiliyor.

Zero'nun donanım özelikleri

Donanım özellikleri arasında miniHDMI port, iki mikro USB çıkışı ve microSD kart girişi de bulunuyor. Mikro USB çıkışlarından biri enerji transferi/güç portu amaçlı olarak kullanılabiyor.

Raspbian işletim sistemiyle gelen Raspberry Pi Zero, kullanıcılarına, aralarında "Minecraft"ın da bulunduğu birçok favori uygulamayı çalıştırmasına izin veriyor.

Raspberry Vakfı tarafından piyasaya son olarak 30 euro etiketiyle Raspberry Pi 2 Model B sürülmüştü. Zero modelinden daha büyük olan cihaz, 4 mikro USB çıkışına ve 1 GB RAM'e sahip.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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