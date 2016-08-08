5 darbeci askerin cenazesi ortada kaldı!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında öldürülen 5 darbecinin cenazeleri hâlâ teslim alınmadı.

Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu'nda iki ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda üç olmak üzere toplam 5 darbeci askerin cenazeleri teslim alınmadı.



15 Temmuz gecesinden bugüne 23 gün geçmesine rağmen kimlik tespiti yapılan 5 darbeci askerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’nda kaldı. Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu'nda bekletilen 2 darbeci askerden birinin üsteğmen, diğerinin ise binbaşı olduğu öğrenildi.



Ailelerin almaya gelmediği cenazeler, alınmadığı taktirde belediye tarafından kimsesizler mezarlığına defnedilecek.