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15 Temmuz Darbe Girişimi

5 darbeci askerin cenazesi ortada kaldı!

Cenazeler alınmadığı taktirde, belediye tarafından kimsesizler mezarlığına defnedilecek

08 Ağustos 2016 19:26

15 Temmuz darbe girişimi sırasında öldürülen 5 darbecinin cenazeleri hâlâ teslim alınmadı.

Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu'nda iki ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda üç olmak üzere toplam 5 darbeci askerin cenazeleri teslim alınmadı.

15 Temmuz gecesinden bugüne 23 gün geçmesine rağmen kimlik tespiti yapılan 5 darbeci askerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’nda kaldı. Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu'nda bekletilen 2 darbeci askerden birinin üsteğmen, diğerinin ise binbaşı olduğu öğrenildi.

Ailelerin almaya gelmediği cenazeler, alınmadığı taktirde belediye tarafından kimsesizler mezarlığına defnedilecek.

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