5 bin yıllık antik kent Stratonikeia, belgesel ile dünyaya tanıtılacak

Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan 5 bin yıllık Antik Stratonikeia Kenti’nin dünyaya tanıtılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile belgesel filmi çekilmeye başlandı. Dünyanın en büyük mermer antik kentlerinden birisi olarak tanımlanan antik kentin tanıtım belgeselinde, Ertuğrul Karslıoğlu yönetmen olarak görev aldı.

Belgeselin ilk gününde, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu 'Süper Çiçek Kanlı Ay' sahnesinin çekimi yapıldı. Stratonikeia antik kentinde 1763 yılında yaşanan depreme kadar yaklaşık 120 bin kişinin yaşadığı, deprem sonrası yaşayanların kenti terk ettiği bildirildi. Türkiye'de yaşamın sürdüğü ender antik kentlerden biri olma özelliğini de taşıyan Stratonikeia'ya son yıllarda ilginin giderek arttığına dikkat çekildi.

"5 bin yıllık kentte yeniden yaşamı dizayn edeceğiz"

Antik kentin belgesel çekimlerine başlayan Ertuğrul Karslıoğlu, Stratonikeia'nın bir tarih ve kültür kenti olduğunu söyledi. Karslıoğlu şöyle konuştu:

"Buradaki belgesel çekiminin amacı Stratonikeia'nın yaşayan bir tarih ve kültür kenti olduğunu vurgulamaktır. Bu kent hala yaşıyor. Yani 5 bin yıllık bir tarihi süreci var. Kültürler üst üste birikmiş buraya. Burada hala yaşayan, bugünün insanları var. Deprem zorlamış. Birtakım nedenlerle birkaç defa taşınmış ama asla o yaşanabilirliğini hiç kaybetmemiş. Hatta büyük bir dönüş söz konusu olacaktır yakında. Antik kentte göç yeniden başladı. Turizm için zaten inanılmaz bir yer. Onun için büyük bir keyifle, büyük bir mutlulukla belgesel çekimini gerçekleştiriyoruz. Çekimleri ekim ayında tamamlayacağız.” (ANKA)