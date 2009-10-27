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5 bin TL nafakaya anlaştılar

Nazire Şenlendirici'nin 2 milyon dolar tazminat ve aylık 15 bin dolarlık nafaka talebi nedeniyle boşanamayan Hüsnü Şenlendirici sonunda eşini ikna etti.

27 Ekim 2009 02:00

İki yıldır  yıldır Nazire Şenlendirici'nin 2 milyon dolar tazminat ve aylık 15 bin dolarlık nafaka talebi nedeniyle boşanamayan Hüsnü Şenlendirici sonunda eşini ikna etti.

   Nazire Şenlendirici, çocuklarıyla yaşayabileceği bir ev ile aylık beş bin lira nafakaya "Tamam" dedi. Avrupa turnesi nedeniyle yurtdışında olan Hüsnü Şenlendirici'nin bu anlaşmanın ardından rahat bir nefes aldığı ve aralık ayında görülecek davayı beklemeye başladığı öğrenildi. Şenlendirici, yakın dostlarına da; boşanmanın ardından kendisine sade bir hayat kurup, uzun süre kalbini aşklara kapatacağını söylemiş.

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