5 bin TL nafakaya anlaştılar

Nazire Şenlendirici, çocuklarıyla yaşayabileceği bir ev ile aylık beş bin lira nafakaya "Tamam" dedi. Avrupa turnesi nedeniyle yurtdışında olan Hüsnü Şenlendirici'nin bu anlaşmanın ardından rahat bir nefes aldığı ve aralık ayında görülecek davayı beklemeye başladığı öğrenildi. Şenlendirici, yakın dostlarına da; boşanmanın ardından kendisine sade bir hayat kurup, uzun süre kalbini aşklara kapatacağını söylemiş.