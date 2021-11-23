5 bin liralık atkıyla gündeme gelen AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadisedir

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Türkiye'nin büyümede dünyada 3. sırada olduğunu belirterek, enflasyon rakamlarının "psikolojik" olduğunu savundu.

5 bin TL değerindeki atkısının eleştirilmesine, "Biz kimiz de o atkıyı takabiliyoruz dimi... Mütedeyyinler, maneviyata sahip insanlar kim ki... Dünyanın meşru nimetlerinden tek, azınlık ama egemen düşüncenin kurşun askerleri faydalanır. Bu azgın azınlığa göre biz, 'Bizimkiler' dizisindeki kapıcılarız" sözleriyle yanıt veren Mücahit Birinci, katıldığı bir televizyon programında, ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin büyüme rakamlarında OECD'de birinci sırada, dünyada 3. sırada olduğunu, artan rakamların bazı marketlerin "fahiş fiyat" uygulamasından kaynaklandığını belirterek, "Enflasyonist baskı var. Şimdi enflasyonist baskıyı reddetmek olmaz. Enflasyon biraz da psikolojik bir hadisedir. Bu iş kararlılıkla, kararlılığın vatandaş tarafından satın alınmasıyla, vatandaşın içselleştirilmesiyle hadise ortaya çıkar. Nasıl yüzde 70'lik enflasyonu tek hanelere indiren AK Partidir, yine bu işlerin reçetesi AK Parti'dir." ifadelerini kullandı.