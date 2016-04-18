5 bin kişi yanlışlıkla üniversiteye girdi!

ABD'nin New York eyaletinde bir üniversite, başvuru yapan yaklaşık 5 bin ‘potansiyel' öğrenciye yanlışlıkla üniversiteye kabul edildiklerine dair e-posta gönderdi.

Sputnik'in haberine göre, New York eyaletinde yer alan Buffalo Üniversitesi, üniversitenin çeşitli bölümlerinde eğitim görmek için müracaatta bulunanları önce sevindirdi, sonra üzdü.

Üniversite, farklı bölümlerde okumak için başvuran 5.100 ‘potansiyel' öğrenciye, üniversiteye kabul edildiklerini e-postayla duyurdu. Ancak üniversite yönetimi birkaç saat içinde hatalarını fark edip bu kez ‘Yanlışlık olmuş' diye bu kişilere ikinci bir e-posta gönderdi. Yönetim, müracaatların tamamen incelenmeden kabul e-postasının başvuru sahiplerine iletildiğini açıkladı.

Üniversitenin sözcüsü John Contrada bilgilendirmenin öğrencilere ‘yanlışlıkla' gönderildiğini belirtip hatanın bir öğrencinin veri tabanındaki e-posta listesinden kaynaklandığı ifade etti.

Contrada, sonbahar döneminde eğitime başlamak için 25 binden fazla kişinin müracaatta bulunduğunu ve bunların sadece 5.400'ünün kabul edileceğini kaydetti.

Üniversite, söz konusu kişilerin başvurularının halen değerlendirildiğini duyurdu. Üniversitenin açıklamasında, ‘Öğrenci adaylarımız ve onların aileleri için bunun stresli bir dönem olacağını biliyoruz. Buffalo Üniversitesi bu talihsiz hatadan dolayı derin üzüntü duyuyor' denildi.



