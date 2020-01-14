5 belediye başkanı AKP'ye katıldı

Muhalefet partilerinden ve bağımsız seçilen 5 belediye başkanı, Meclis grup toplantısında düzenlenen törenle AKP'ye katıldı.

Belediye başkanlarına AKP rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Bu kapsamda İyi Parti'den seçilen Kayseri İncesu ilçesi Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Saadet Partisi'nden seçilen Osmaniye Hasanbeyli ilçe Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu, CHP'den seçilen Osmaniye Düziçi Böcekli belde Belediye Başkanı Doğan Öztürk, bağımsız seçilen Erzincan Kemah Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve Erzurum Olur ilçe Belediye Başkanı Sıddık Demir AKP'ye katıldı.

100 belediye başkanı iddiası

AKP'nin muhalefet partilerinden yaklaşık 100 dolayında ilçe ve belde belediye başkanını transfer etmek için harekete geçtiği iddia edilmişti.

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AKP kaynaklarının verdigi bilgiye göre, bugün olan katılımların devamı da gelecek. AKP'li üst düzey bir yetkili, 100 dolayında belediye başkanının partilerine katılımının planlandığını, bunların yaklaşık 2,5 milyon yurttaşa hizmet götüren belediyeler olduğunu ancak şimdilik il belediyesi düzeyinde katılım olmayacağını söyledi.