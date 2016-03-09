'5. Beatle' George Martin hayatını kaybetti

"5. Beatles" olarak da bilinen ve Beatles için 700'den fazla kayda imzasını atan yapımcı ve aranjör Sir George Martin hayatını kaybetti.

Beatles'ın kurucusu Ringo Starr, Twitter'dan yaptığı açıklamayla 90 yaşındaki yapımcı George Martin'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Universal Music'ten bir yetkili de ünlü yapımcının ölümünü doğrularken, detay vermedi.

50 yıllık bir kariyere sahip olan George Martin, Beatles için 700'den fazla kayıta imzasını atmıştı. Martin kariyerinde sadece Beatles için değil, Shirley Bassey, Cilla Black ve "Gerry and the Pacemakers" için de çalışmıştı.

Bir marangozun çocuğu olarak Kuzey Londra'da Holloway'de dünyaya gelen George Martin, Beatles'ın 1962 yılında hazırladığı demo kaydı ilk kez duyduktan sonra ünlü grubun dünya çapındaki başarıya ulaşmasına yardımcı oldu.

İngiltere Başbakanı David Cameron da Martin'i "müziğin dev isimlerinden biri" olarak niteleyerek ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Starr'dan oluşan Beatles için 700'den fazla kayıt yapan Martin, "Beşinci Beatle" olarak tanınıyordu.

Londra'nın kuzeyindeki Holloway'de 1926'da dünyaya gelen Martin, Parlophone Müzik'i kurmuştu. Martin, 1962'de deneme kayıtlarını dinlediği Beatles'ın dünya çapında ün kazanmasını sağlamıştı. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, müzik ve popüler kültüre katkılarından dolayı 1996'da Martin'e "Sir" unvanı vermişti. Martin, çok sayıda Grammy kazanmış, 1964'te de "A Hard Day's Night" filmiyle En İyi Müzik dalında Oscar'a aday gösterilmişti.