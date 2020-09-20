5 aylık hamile olan Meryem Uzerli: Çocuk Allah’tan bir hediye, kimse kimseyi yargılamasın, günah olur

Son günlerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Meryem Uzerli, “Çocuk Allah’tan bir hediye ve insan olarak başka bir insanı dünyaya getirmek bir mucize. Bu konuda kimsenin kimseyi yargılamaması lazım. Günah olur” dedi.

Oyuncu Meryem Uzerli Hürriyet Pazar’dan Hakan Gence’nin sorularını yanıtladı.

Erkek arkadaşıyla ilgili soruları da yanıtlayan Uzerli, "Amerikalı. Amerika’dan Lara ve benim için Almanya’ya taşındı" dedi. Evlenip evlenmeyeceklerine ilişkin soruya ise, "Hazır hissedersem evlenirim" diyen Uzerli, "Korona yılındayız. Öyle 20-30 kişi davet edip maskeyle bir düğün yapmak gibi bir hayalim yok. Sonra bakarız neler olacak" ifadesini kullandı.

“Tek başına çocuk büyütmenin zorlukları neler?” sorusuna Uzerli şu cevabı verdi:

Herkesin hayatı farklı. Kendi adıma konuşabilirim. Benim içimde hep ne olursa olsun Allah yanımda ve ben bunu bir şekilde başaracağım hissi vardır. Çocuk Allah’tan bir hediye ve insan olarak başka bir insanı dünyaya getirmek bir mucize. Bu konuda kimsenin kimseyi yargılamaması lazım. Günah olur. Sadece sevgi, güç ve inanç olmalı. Şükretmek beni o kadar güçlendirdi ki başka sesler, başka düşünceler beni aşağıya çekmedi. Sen Allah’tan gelen mucizelere izin verirsen hayat da sana farklı kapılar açıyor.

Uzerli, “İkinci kez anne olacaksınız, hamilelik nasıl gidiyor?” sorusuna ise “Bu röportajın konusu bu değil. Bir dahaki sefere konuşuruz” yanıtını verdi.