5 ayda 6 bin 977 çocuk yetiştirme yurtlarına verilmek istendi!

Çocuğuna bakamayan aileler yetiştirme yurtlarının kapısını çaldı. 5 ayda 6 bin 977 çocuğun devlet korumasına geçmesi için başvuru yapıldı. Yurtlara 371 çocuk daha katıldı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre, devlet korumasında ve ev tipi kurumlarda 2014 yılında 12 bin 171 çocuk bakım altındayken bu sayı 2015 Mayıs ayında 12 bin 542’ye ulaştı.
Bugün gazetesinden Fatma Eren'in haberine göre, Geçen yıl devlet koruması altına alınmadan aile yanında desteklenen çocuk sayısı 56 bin 18 olurken 2015’in ilk 5 ayında 6 bin 977 çocuğun devlet korumasına alınması için müracaat yapıldı. Bakanlık bu çocukları yurda almak yerine aile yanında destekleme kararı aldı. Aile yanında desteklenen çocuk sayısı ise mayıs ayı itibariyle 62 bin 995 oldu. Çocuklar için aylık 314-565 lira bakım destek ücreti verildiği belirtildi.
Koruyucu aile
Koruyucu aileye yerleştirilen çocuk sayısı 2014’te 4 bin 8 iken bu yılın ilk 5 ayında 4 bin 283 oldu. 3 bin 514 koruyucu aileye yanındaki çocuklar için aylık Koruyucu ailelerin yanındaki çocuklar için aylık 407 ile 730 lira arasında ödeme yapıldı. 13 bin 825 çocuk ise evlat edinildi.