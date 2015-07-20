5 ayda 6 bin 977 çocuk yetiştirme yurtlarına verilmek istendi!

Çocuğuna bakamayan aileler yetiştirme yurtlarının kapısını çaldı. 5 ayda 6 bin 977 çocuğun devlet korumasına geçmesi için başvuru yapıldı. Yurtlara 371 çocuk daha katıldı.

Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı ve­ri­le­ri­ne gö­re, dev­let ko­ru­ma­sın­da ve ev ti­pi ku­rum­lar­da 2014 yı­lın­da 12 bin 171 ço­cuk ba­kım al­tın­day­ken bu sa­yı 2015 Ma­yıs ayın­da 12 bin 542’ye ulaş­tı.

Bugün gazetesinden Fatma Eren'in haberine göre, Ge­çen yıl dev­let ko­ru­ma­sı al­tı­na alın­ma­dan ai­le ya­nın­da des­tek­le­nen ço­cuk sa­yı­sı 56 bin 18 olur­ken 2015’in ilk 5 ayın­da 6 bin 977 ço­cu­ğun dev­let ko­ru­ma­sı­na alın­ma­sı için mü­ra­ca­at ya­pıl­dı. Ba­kan­lık bu ço­cuk­la­rı yur­da al­mak ye­ri­ne ai­le ya­nın­da des­tek­le­me ka­ra­rı al­dı. Ai­le ya­nın­da des­tek­le­nen ço­cuk sa­yı­sı ise ma­yıs ayı iti­ba­riy­le 62 bin 995 ol­du. Ço­cuk­lar için ay­lık 314-565 li­ra ba­kım des­tek üc­re­ti ve­ril­di­ği be­lir­til­di.

Koruyucu aile

Ko­ru­yu­cu ai­le­ye yer­leş­ti­ri­len ço­cuk sayısı 2014’te 4 bin 8 iken bu yı­lın ilk 5 ayında 4 bin 283 ol­du. 3 bin 514 koruyucu aileye yanındaki çocuklar için aylık Ko­ru­yu­cu ai­le­le­rin ya­nın­da­ki ço­cuk­la­r için ay­lık 407 ile 730 li­ra ara­sın­da öde­me ya­pıl­dı. 13 bin 825 çocuk ise evlat edinildi.