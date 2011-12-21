-5 artı 1 bilen 1 kişi, 541 bin 303 lira ikramiye kazandı ANKARA (A.A) - 21.12.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 541 bin 303 lira 50 kuruş ikramiye kazandı. Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 25 kişi 2 bin 165 lira 35'er kuruş, 4+1 bilen 240 kişi 225 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 596 kişi 20 lira 15'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 971 kişi 11 lira 55'er kuruş, 3 bilen 103 bin 438 kişi 2 lira 45'er kuruş, 2+1 bilen 70 bin 904 kişi 3 lira 55'er kuruş, 1+1 bilen 230 bin 997 kişi 2 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak. 5+1 bilen talihlinin, kuponunu Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bayiden yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte 1 milyon 804 bin 343 lira 69 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 82 bin 606 lira 21 kuruş, KDV olarak 719 bin 12 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 400 bin 965 lira 27 kuruş aktarılacak.