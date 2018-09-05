4'üncü Analiz ve Uygulamalı Matematik Konferansı Başlıyor

LEFKOŞA, (DHA) - MATEMATİK ve ilgili alanlarda çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen teori, metodoloji ve sonuçları paylaşmayı hedef alan ICAAM 2018 Analiz ve Uygulamalı Matematik Konferansı’nın 4’üncüsü, Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Çeşitli analiz konuları ile uygulamalı matematik ve modellemeye odaklanan 4’üncü ICAAM 2018 Analiz ve Uygulamalı Matematik Konferansı, 6-9 Eylül tarihleri arasında Bafra bölgesinde bulunan Concord Otel’de yapılacak.

YABANCI KONUŞMACILAR YER ALACAK

Matematik alanında önemli çalışmalar yapan uzmanların konuşmacı olarak yer alacağı konferansa Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve Rusya gibi ülkelerin seçkin üniversitelerinden 10 konuşmacı katılacak. 29 farklı ülkeden 317 kişinin kayıt yaptığı Analiz ve Uygulamalı Matematik Konferansı’nda, 66 bildiri sunulacak ve toplam 87 genişletilmiş özet de Web of Science tarafından taranan AIP Konferans Proceedings’de yayınlanacak.

BİLİM İNSANLARI MANTIKSAL-MATEMATİKSEL DÜŞÜNME VE UYGULAMALAR KONUSUNDA KONUŞACAK

Konferansta, dünyanın farklı üniversitelerinden gelen matematik eğitiminde uzman akademisyenler analiz, cebir, sayılar teorisi, geometri, topoloji, diferansiyel denklemler, olasılık ve istatistik, uygulamalı matematik, mantık ve matematiğin temelleri, kombinatorik ve matematik eğitimi alanlarında konuşma yapacak.

ABD University of Florida’dan Prof. Zuhair Nashe, Fransa University of La Rochelle’den Prof. Mokhtar Kirane, Imperial Collge London’dan, Prof. Michael Ruzhansky, Sırbistan University of Nis’ten Prof. Ljubisa D.R. Kocinac, Rusya Moscow Institute of Physics and Technology’den Prof. Alexey Lukashov, ABD Ithaca College’den Prof. Osman Yürekli, Kuveyt American University of the Middle East’den Prof. Agacik Zafer, Kazakistan Institute of Mathematics and Mathematical Modelling’nden Prof. Tynysbek Kalmenov, Kazakh-British Technical University’den Prof. Stanislav Kharin, Kırgızistan Kyrgyz-Russian Slavic University’den Prof. Akylbek Kerimbekov gibi alanında ün yapmış kişiler konuşmacı olarak konferansa katılacak.

BİLDİRİLER ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANACAK

Konferansa katılacak olan katılımcıların çalışmaları arasından seçilen yayınlar SCI indeksli olan Spectral Problem in Mathematical Modelling, Bulletin of the Karaganda University-Mathematics, Springer Book Series ‘Functional Analysis in Interdisciplinary Application II’ dergilerinin özel sayılarında ve e-Journal of Analysis and Applied Mathematics dergisinde yayınlanma şansı elde edecek.

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