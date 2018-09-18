4.İstanbul Tasarım Bienali başlıyor; işte ücretsiz olarak katılabileceğiniz etkinlikler

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, düzenlenen 4. İstanbul Tasarım Bienali, Jan Boelen küratörlüğünde Okullar Okulu temasıyla gerçekleştirilecek.

4. İstanbul Tasarım Bienali, sergilerin yanı sıra ziyaretçileri, yüz yogası, blockchain uygulaması, içecek sohbetleri, İstanbul sokaklarından canlı radyo yayınları gibi ücretsiz etkinliklere katılmaya davet ediyor.

İKSV tarafından, VitrA sponsorluğunda düzenlenen 4. İstanbul Tasarım Bienali, 22 Eylül’de kapılarını açıyor. Jan Boelen küratörlüğünde Okullar Okulu teması çerçevesinde altı mekâna yayılacak bienal, altı hafta boyunca sergiler ve etkinlikler aracılığıyla tasarımı ve eğitimi farklı açılardan ele alacak.

Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X Istanbul’da yer alacak 4. İstanbul Tasarım Bienali sergileri tüm dünyadan farklı disiplinlerde çalışan 100’ün üzerinde katılımcıyı bir araya getiriyor. Bienal ayrıca ücretsiz sohbetler, atölyeler, konferanslar ve film gösterimlerinden oluşan kamusal programıyla izleyicileri tasarım ve eğitim hakkında öğrenmeye, sorgulamaya ve yeni fikirleri keşfetmeye davet ediyor. Altı hafta boyunca devam edecek bu etkinliklerle bienal, tasarımın ve günümüz dünyasındaki rolünün irdelendiği yaşayan bir okula dönüşüyor.

Geçen seneki 3. İstanbul Tasarım Bienali, "Biz İnsan mıyız?: Türümüzün Tasarımı: 2 saniye, 2 gün, 2 yıl, 200 yıl, 200.000 yıl" temasıyla gerçekleşmişti.

İşte ücretsiz olarak katılabileceğiniz etkinlikler

Acil Pedagojiler, Sempozyum

22 Eylül Cumartesi, 14.00-20.00 / Arter, Derslik

4. İstanbul Tasarım Bienali küratörü Jan Boelen ile 1. İstanbul Tasarım Bienali eş küratörlerinden Joseph Grima’nın yanı sıra Sepake Angiama, Markus Bader, Magnus Ericson, Sandi Hilal, Onkar Kular, Peter Lang, Tor Lindstrand, Pelin Tan ve Merve Gül Özokcu’nun aralarında bulunduğu profesyonel eğitimciler ve tasarım ve mimarlık alanlarında çalışan uzmanlar bienalin açılış günü bir dizi yuvarlak masa toplantısı için bir araya gelerek örnekler üzerinden eğitimi tartışacak.

Yüz Yogası, Performans

22 Eylül Cumartesi, 14.00-14.30 / Pera Müzesi sergi alanı

Bienale yüz ifadeleri üzerinden duyguları okumak için geliştirdikleri bir yazılımla katılan tasarımcı kolektifi Legrand Jäger, Pera Müzesi’nde bir yüz yogası atölyesi gerçekleştirecek.

FEEDS, Atölye

22 Eylül Cumartesi, 12.00-19.00 / Studio X Istanbul, Derslik

Bienal katılımcılarından Carlos Monléon, gıdaların evrimini ve mikrobiyolojik süreçlerden gezegensel metabolizmalara kadar vücudumuzun gelişimini kaydeden, uygulamaya dayalı ve söylem odaklı FEEDS başlıklı bir atölye gerçekleştirecek.

Abecedarium Esperanto: Artık Konuşmak veya Görüntülerden Öğrenmek Yok, film ve tartışma programı

22 Eylül Cumartesi, 14.30-17.30 / Salt Beyoğlu, Açık Sinema

Alexandra Midal küratörlüğünde tasarım ve sinemayı buluşturan Abecedarium Esperanto: Artık Konuşmak veya Görüntülerden Öğrenmek Yok programında ziyaretçiler Åbäke, Lisa Hartje Moura, Pascal Rousseau ve Noam Toran ile birlikte filmlerden sahneler izleyecek, görüntünün tasarımdaki rolünü tartışacak ve bazı kısa performansları deneyimleme şansı bulacak.

Parazit Okuma Odası, Performans

22 Eylül Cumartesi ve 23 Eylül Pazar, Spontane / Çeşitli mekânlar

Barselona merkezli mimari araştırma oluşumu DPR Barcelona, açılış hafta sonunda mekânlarda bienalle ilgili bir dizi metni yüksek sesle okuyarak anlık okullar yaratacaklar.

DUE Bar, Sohbet

22 Eylül Cumartesi, Tüm gün / Şimdi Cafe

İngiltere merkezli mimari yayın DUE, Şimdi Cafe’de günlük içecek sohbetleri serisine ev sahipliği yapacak. Bar ve kafe tipolojilerini eğitimin bir parçası olarak araştıran DUE, sohbetleri kaydederek yayınlanacak.

ARGO, Canlı Radyo yayını

21 Eylül Cuma ve 22 Eylül Cumartesi, Tüm gün / Beyoğlu, Çeşitli mekânlar

İnternet üzerinden yayın yapan gezici ve çokdilli radyo kanalı RadioEE, bir yandan İstanbul’un sokaklarını arşınlarken, bir yandan da öğrenme üzerine 21 Eylül Cuma ve 22 Eylül Cumartesi günü sabah 10.00 ile akşam 22.00 arasında canlı radyo yayınları gerçekleştirecek.

Yayınlar http://radioee.net/ sitesi üzerinden takip edilebilecek.

FABB Fabrikasyon, Atölye

22 Eylül Cumartesi, Tüm gün / Akbank Sanat, Sergi Alanı

FABB kolektifi bienal boyunca her hafta karbon fiber ile dokumadan duvar örmeye çeşitli üretim süreçlerinin robotik olarak nasıl yapılacağını keşfetmeyi amaçlayan atölyeler düzenleyecek. Bu atölyelerin ilki olan karbon fiber ile dokuma atölyesi, bienalin açılış hafta sonunda düzenlenecek.

Mixing Section, Atölye

23 Eylül Pazar, 11.00-13.00 / Studio X Istanbul, Derslik

Bienal katılımcılarından Lifepatch tarafından düzenlenen atölyede katılımcılar Endonezyalı bir bitkisel içecek olan jamunun nasıl yapıldığını öğrenirken sohbet edecek ve yiyecek, içecek ve sağlık arasındaki denge hakkında konuşma fırsatı yakalayacak.

Görünmeyen Film Programı

23 Eylül Pazar,11.00–20.00 / SALT Beyoglu, Açık Sinema

Alexandra Midal küratörlüğünde hazırlanan program, çeşitli alanlardan gelen tasarımcıların uluslararası çağdaş deneysel filmlerinden oluşan bir seçki sunuyor. Tasarım disiplininin genişleyen sınırlarını yansıtan ve filmin tasarımcılar için nasıl güçlü bir dil hâline geldiğini araştıran program, hikâye anlatımı, tasarım veya görsel çalışmalar ile ilgilenen herkese hitap ediyor.

Desis Felsefe Konuşmaları 5.5, Sohbet

23 Eylül Pazar, 15.00-17.00 / Salt Galata, Yararlı Sanat Ofisi

Tasarım pratiği ve teorisi, Virginia Tassinari’nin sunduğu felsefe konuşmasında bir araya gelecek. Z33 House for Contemporary Art ve DESIS Network işbirliğiyle gerçekleşen sohbet, tasarımı ve olanaklarını masaya yatıracak.

Sotheby’s Konuşmaları: Tasarım Koleksiyonerliği

26 Eylül Pazar, 18.30-20.00 / Yapı Kredi Kültür Sanat, Loca

Sotheby’s işbirliği ile düzenlenen bu sohbette Sotheby’s 20. Yüzyıl Tasarım Bölümü ve Satış Yöneticisi Laetitia Contat Desfontaines, tasarım koleksiyonu yapmanın püf noktalarını anlatırken, yüksek mühendis, antika uzmanı ve ANCIEN galerilerin kurucusu Ari Istanbulluoğlu dünyadaki “design” kavramının Türkiye’deki yansımalarını anlatacak. Sohbet, İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova moderatörlüğünde gerçekleşecek.

Rehberli turlar

4. İstanbul Tasarım Bienali rehberli turlar eşliğinde de ziyaret edilebilecek. Bienal süresince devam edecek uzman rehberler eşliğindeki turlar Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X Istanbul’da pazartesi hariç haftanın her günü farklı saatlerde düzenlenecek.

Eğitmen ve müzeolog Mine Küçük’ün liderliğinde eğitimlerini tamamlayan rehberler, yaklaşık bir saat süren turlar boyunca katılımcılara sergilenen işler, bienalin kavramsal çerçevesi ve temalara göre ayrışan mekânlar hakkında ayrıntılı bilgi verecek ve merak edilenleri cevaplayacak.