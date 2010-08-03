-4G ABONE SAYISI 500 MİLYONA YAKLAŞACAK ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - GSM sektöründe 4G abone sayısının bu yıl sonu itibarıyla 500 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Araştırma şirketinin raporundan derlenen bilgilere göre, 3G'ye göre çok daha hızlı veri transferine imkan tanıyan 4G teknolojisi yaygınlaşıyor. 4G teknolojisi hizmetinin verildiği Kuzey Amerika ve Avrupa'da abone sayısının yıl sonu itibarıyla 500 milyonu bulması bekleniyor. Dünyanın diğer yerlerinde ise 2012 yılına kadar 4G hizmetinin ticari olarak verilmesinin beklenmediğinin belirtildiği raporda, diğer telekomünikasyon şirketlerinin şu an için 4G yatırımı yapmaktan ziyade, 3G hizmetini WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) ve HSPA (High Speed Packet Access) gibi versiyonlarla hızlandırmayı tercih ettikleri ifade edildi.