4G, 2 yıl sonra Türkiye'de

Turkcell'in Genel Müdürü Süreyya Ciliiv, mobil iletişimde dördüncü nesil teknolojisi olan 4G'nin 2015 yılı sonrasında Türkiye'ye gelmesini beklediklerini söyledi.

Üçüncü nesil haberleşme sistemi kurulmasına ilişkin 2008 yılında yapılan lisans ihalesinde Turkcell A tipi lisansı, en yüksek 358 milyon euroluk teklifi vererek kazanırken; sistemin 2009 yılında faaliyete geçmesi operatörlerin mobil internet ve data gelirlerinin önemli ölçüde yükselmesini sağlamıştı.

Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, şirketin 4G (Long Term Evolution-LTE) testlerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında, "4G Türkiye'ye ne zaman gelecek kesin tarih belli değil. 2015 sonrasında olmasını bekliyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Ulaştırma Bakanlığı kesin tarihi belirleyecek. Kendileri ile çalışarak en iyi teknolojinin gelmesini sağlayacağız" dedi.

Görüntülü iletişim ve data hızlarını artıran 4G teknolojisi için düzenleyici kurum ve siyasi otorite henüz bir yol haritası açıklamadı.

4G'nin, 3G'nin tamamlayıcı teknolojisi olduğunu söyleyen Ciliv, operatörlerin 3G tarafında yaptığı yatırımların bir kısmını 4G'ye entegre edebileceklerini ifade etti.

cnbce