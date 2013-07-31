T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

4G, 2 yıl sonra Türkiye'de

Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Türkiye'ye 4G teknolojisinin 2015 yılı sonrasında gelmesini beklediklerini söyledi.

31 Temmuz 2013 16:46

Turkcell'in Genel Müdürü Süreyya Ciliiv, mobil iletişimde dördüncü nesil teknolojisi olan 4G'nin 2015 yılı sonrasında Türkiye'ye gelmesini beklediklerini söyledi.

Üçüncü nesil haberleşme sistemi kurulmasına ilişkin 2008 yılında yapılan lisans ihalesinde Turkcell A tipi lisansı, en yüksek 358 milyon euroluk teklifi vererek kazanırken; sistemin 2009 yılında faaliyete geçmesi operatörlerin mobil internet ve data gelirlerinin önemli ölçüde yükselmesini sağlamıştı.

Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, şirketin 4G (Long Term Evolution-LTE) testlerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında, "4G Türkiye'ye ne zaman gelecek kesin tarih belli değil. 2015 sonrasında olmasını bekliyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Ulaştırma Bakanlığı kesin tarihi belirleyecek. Kendileri ile çalışarak en iyi teknolojinin gelmesini sağlayacağız" dedi.

Görüntülü iletişim ve data hızlarını artıran 4G teknolojisi için düzenleyici kurum ve siyasi otorite henüz bir yol haritası açıklamadı.

4G'nin, 3G'nin tamamlayıcı teknolojisi olduğunu söyleyen Ciliv, operatörlerin 3G tarafında yaptığı yatırımların bir kısmını 4G'ye entegre edebileceklerini ifade etti.

cnbce

ETİKETLER

4g3gmobilinternetcep telefonuakıllı telefonlte

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24