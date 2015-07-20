49 rektör atamasında 17 seçim birincisi atanmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop Üniversitesi’ne ve yeni kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne rektör atamaları yaptı. Sinop Üniversitesi’ne seçimlerde üçüncü, YÖK sıralamasında ikinci olan aday atandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne ise YÖK Genel Kurulu’nca belirlenen üç isimden ilk sıradaki aday atandı. Erdoğan’ın atadığı kadın rektör sayısı ise bir olarak kaldı.

Bianet'te yer alan habere göre, Erdoğan’ın 17 Temmuz’da yaptığı atamalarla cumhurbaşkanı olmasından bu yana atadığı rektör sayısı 49’a, seçim birincisi olmasına rağmen atanamayan rektör sayısı 17’ye yükseldi.

Samsun’a üçüncü sıradan rektör

Rektörlük seçimleri üç aşamada gerçekleşiyor. Üniversite öğretim üyelerinin oylarıyla yapılan seçimin ardından en yüksek oy alan altı aday Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) gönderiliyor. YÖK bu kişilerden üç kişilik listeyi cumhurbaşkanlığına sunuyor. Cumhurbaşkanı atamayı yapıyor.

Sinop Üniversitesi’nde 7 Temmuz’da gerçekleşen seçimlerde 167 öğretim üyesi oy kullandı. Mevcut rektör Recep Bircan 75, Sedat Karayücel 37, Nihat Dalgın 27 oy aldı. Recep Bircan YÖK listesinde de ilk sırada yer aldı. Nihat Dalgın ise Cumhurbaşkanlığına ikinci sıradan önerildi. Erdoğan, Dalgın’ı atadı.

Yeni üniversiteye eski vekil

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 15 Nisan’da Resmi Gazete’de yayınlanan kararla kurulmuştu. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı’nın Mütevelli Heyeti başkanı olduğu üniversiteye, Marmara Üniversitesi’nin Haydarpaşa Kampüsü olarak kullandığı bina tahsis edilmişti.

Yükseköğretim Genel Kurulunda yapılan seçim, bu yeni üniversite için rektör adaylığına başvuran adaylar arasından üç isim cumhurbaşkanlığına önerildi. Erdoğan’ın tercihi ilk sırada yer alan Prof. Dr. Cevdet Erdöl oldu.

Erdol, atamanın ardından Twitter hesabından şunları paylaştı:

Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından İstanbul'da yeni kurulan SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Rektörü olarak atanmış bulunmaktayım. Bu önemli vazifede Allah yardımcımız olsun. Dostlarımızın dua ve desteklerini beklerim. Rabbim mahcup etmesin. 2002'de ara verdiğim üniversite eğitim faaliyetlerine yeniden başlarken farklı bir vizyon ve misyonla kurulan bu üniversiteyi bizlere emanet eden Sayın Cumhurbaşkanımız'ın teveccühlerine mazhar olmaktan dolayı mutlu ve müteşekkirim. En iyisini yapmak için çalışacağız.