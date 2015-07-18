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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi'ne rektör atadı

18 Temmuz 2015 02:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversite Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ü, Sinop Üniversitesi Rektörülüğüne Prof. Dr. Nihat Dalgın'ı atadı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından; Yeni kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ü, -Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Dalgın'ı atamışlardır" denildi.

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