Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversite Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ü, Sinop Üniversitesi Rektörülüğüne Prof. Dr. Nihat Dalgın'ı atadı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından; Yeni kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ü, -Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Dalgın'ı atamışlardır" denildi.