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Erdoğan özel doktorunu üniversiteye rektör olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi'ne rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan&#39;ın 11 Mart 2015&#39;te YÖK&#39;te yaptığı konuşma öncesi Yekta Saraç&#39;tan brifing aldığı toplantıdan bir kare.

18 Temmuz 2015 12:07

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki üniversiteye rektör atadı. Erdoğan yeni kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne kendi özel doktoru eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ü atadı.

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise Prof. Dr. Nihat Dalgın atandı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne rektörlük için YÖK Genel Kurulu’ndaki seçim sonucunda belirlenen üç adaydan birinci sırada bulunan Erdoğan’ın özel doktoru Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ü rektör olarak atadı.

Cevdet ErdölErdoğan, Sinop Üniversitesi’ne de Prof. Dr. Nihat Dalgın’ı atadı. Sinop Üniversitesi’nde seçimler sonucunda birinci sırada Prof. Dr. Recep Bircan, ikinci sırada Prof. Dr. Sedat Karayücel,  üçüncü sırada ise Prof. Dr. Nihat Dalgın yer almıştı. YÖK Erdoğan’a gönderdiği listede 3. sıradaki Dalgın’ı ikinci sıraya koydu. 

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