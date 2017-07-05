Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 4 Temmuz 2017 tarihli kararıyla 49. kez kapatılan Sendika.Org, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu. sendika.org'un başvuru nedeni "en çok erişim engeline maruz kalan ve sansür uygulamasını en çok site" olarak belirtildi.

Sitenin haberine göre, ilk olarak 25 Temmuz 2015’te TİB tarafından erişime engellenen Sendika.Org, 49 kez erişim engeline maruz kaldı. Anayasa’ya aykırı maddelere dayanan erişim engeli uygulaması karşısında sitenin hukuki başvuruları da yanıtsız bırakıldı.

İki yıllık süre zarfında TİB, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından devlet içi operasyonlar sonucu kapatılarak yerini BTK’ya bıraktı.

Daha önce 48 kez erişime engellenerek bu alandaki rekorun ilk sahibi olan DİHA da ajansın bir bütün olarak kapatılmasının ardından yayın hayatına son verdi.

49. erişim engeliyle birlikte en çok erişim engeline maruz kalan site olan Sendika.Org yayınını Sendika50.Org adresi üzerinden sürdürmeye başlarken, Guinnes Rekorlar Kitabı’na da başvurarak bu uygulamanın dünya çapında kayda geçmesi için adım attı.