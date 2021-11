49. İstanbul Müzik Festivali sona erdi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali, 16 Eylül’de sona erdi.

18 Ağustos’ta başlayan festival, İstanbul’un 14 farklı mekânında, 20 konserde, Türkiye ve yurtdışından 30’un üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırladı. İstanbul’un çeşitli parklarında ücretsiz gerçekleşen 5 konsere ev sahipliği yapan festivalde çocuklara ve gençlere yönelik doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları ve aktiviteler de her yıl olduğu gibi ücretsiz olarak düzenlendi. 4 ayrı konserde, toplam 18 eserin Türkiye ve dünya prömiyerleri gerçekleştirildi.

Tarihinde ilk kez, programındaki tüm konserleri açık hava mekânlarda gerçekleştirilen festivalin konserlerini 10 bine yakın kişi izledi.

Festival, birçok yıldız ismi ağırladı

49. İstanbul Müzik Festivali kapsamında düzenlenen konserlerde Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Accademia Bizantina, Festival Orkestrası, Modigliani Quartet ve casalQuartet gibi toplulukların yanı sıra Fazıl Say, Anna Vinnitskaya, Alexander Rudin, Hande Küden, Paul Meyer, Simon Ghraichy, Martynas Levickis ve Ufuk-Bahar Dördüncü gibi birçok yıldız isim sahne aldı.

Konserler açık hava mekânlarında gerçekleşti

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği festival konserleri bu yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, Maximum Uniq Açıkhava, Fransız Sarayı, Venedik Sarayı, ARTER Arka Bahçe, Rahmi M. Koç Müzesi, Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus ve Saint Benoît Fransız Lisesi Avlusu gibi mekânlarda pandemi önlemleri altında düzenlendi.



Festivalin en özel projelerinden Müzik Rotası ise, altıncı yılında bu kez Şehir Hatları Vapuru’nda, İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna tamamıyla müziğe adanmış bir yolculuğa çıktı.

Birçok etkinlik ücretsiz izlendi

İstanbul Müzik Festivali kapsamında Habitat Parkı, Etiler Sanatçılar Parkı, Fenerbahçe Parkı ve Yıldız Parkı’nda düzenlenen ücretsiz hafta sonu konserlerine İstanbullular büyük ilgi gösterdi.



İKSV Alt Kat işbirliğiyle düzenlenen Müzikli Bir Hafta Sonu başlıklı etkinlikte ise çocuklar için ücretsiz atölye ve etkinlikler düzenledi. Konserlerden önce farklı alanlardan isimlerle yapılan Konsere Doğru söyleşileri bu yıl da devam etti.



Festival ayrıca programındaki konserlerin repertuvarlarına dair bilgiler veren podcast serisi “Can Çakmur’la Konserden Önce’yi de İKSV’nin Spotify ve Apple Podcasts kanalları üzerinden festival takipçileriyle buluşturdu.

Festival, programındaki konserlerle “Başka Bir Dünya Mümkün” dedi

49. İstanbul Müzik Festivali bu yılki temasını, sevgi, umut ve dayanışma ile başlayacak yeni bir dönemin arayışını temsil etmek amacıyla “Başka Bir Dünya Mümkün” olarak belirledi. Festival, müzik aracılığıyla, insanlığa, doğaya ve evrene saygı duymanın gerekliliğini ifade etmenin yollarını aradı.

49. İstanbul Müzik Festivali, 2019-2022 Festival Açılış Konseri Orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası ile başladı. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası sahnede piyanist Anna Vinnitskaya’ya eşlik etti.

Festivalin Onur Ödülleri bu yıl Cihat Aşkın ve Pēteris Vasks’a sunuldu

49. İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki Onur Ödülü, Türk keman okulunun uluslararası temsilcisi Cihat Aşkın’a; Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Letonyalı besteci Pēteris Vasks’a sunuldu. Cihat Aşkın’a ödülü açılış töreninde takdim edildi.



Pēteris Vasks’ın ödülünü ise, bestecinin 48. İstanbul Müzik Festivali siparişi olan son eserinin Türkiye prömiyerinin gerçekleştiği Modigliani Quartet “Bir Prömiyer: Vasks” konseri öncesinde kendisi adına Letonya Büyükelçisi Pēteris Vaivars aldı.

Festival, 18 eserin Türkiye ve dünya prömiyerlerine ev sahipliği yaptı

Pēteris Vasks’ın son eserinin Türkiye prömiyerinin yanı sıra festival 18 eserin dünya prömiyerine de ev sahipliği yaptı.

Fazıl Say, festivalin Başka Bir Dünya Mümkün temasını yansıtan eserlerini seslendirdiği bir konserle festivalin konuğu oldu. Konserde Say’ın Kaz Dağları eserinin Türkiye, Yeni Hayat bestesinin ise dünya prömiyeri gerçekleştirildi. Konserde Say ile birlikte keman sanatçısı Friedemann Eichhorn ve casalQuartett de sahnedeydi.

İstanbul Müzik Festivali, bestelerindeki yenilikçi tavırla Türkiye müziğine çağdaş özellikler kazandıran İlhan Usmanbaş’ın 100. yaşını kutladı. Sanatçının eserlerini Diskant Çağdaş Müzik Topluluğu seslendirdi. İlhan Usmanbaş’ın 1960 tarihli Sekizil adlı yapıtı ve solo çalgı müziklerinden seçmelerle birlikte öğrencileri Ahmet Altınel ve Özkan Manav’ın bu özel konser için besteledikleri eserlerin dünya prömiyerleri de konserin programında yer aldı.

Festival, bir başka projesi “Sarı Çiçek”te ise, UNESCO'nun Yunus Emre’yi anma yılı ilan ettiği 2021'de halk ozanına odaklandı. Konserde tümü yeni ve festivale özel olarak Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz tarafından kaleme alınıp Yunus Emre'nin dizeleriyle birleşen besteler ilk kez seslendirildi. Konser, yakın zamanda kaybettiğimiz yapımcı ve kültür insanı Hasan Saltık’a ithaf edildi.

Bu yıl Şehir Hatları Vapuru’nda gerçekleşen Müzik Rotası etkinliğinde ise kemancı Orest Smovzh ve kontrbasçı Nazarii Stets, Vitaliy Vyshynsky’nin Distorted Projection isimli eserinin dünya prömiyerini seslendirdi.

Ücretsiz gerçekleştirilen Hafta Sonu Klasikleri konserlerinde izleyiciyle buluşan Chromas ise Paul Rardin düzenlemesiyle Death Came A Knockin’, Edward Randell düzenlemesiyle You’re All I Need To Get By ve Bobby McFerrin betesi Wailers’ın Türkiye prömiyerlerini gerçekleştirdi.

Allexander Rudin’e geçtiğimiz yılın Yaşam Boyu Başarı Ödülü sunuldu

Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden, dünyaca ünlü viyolonselci, şef, piyanist ve klavsenci Alexander Rudin, piyanist İris Şentürker ve viyolacı Efdal Altun ile festivalde bir araya geldi. Rudin’e geçtiğimiz yıl küresel salgın koşullarından dolayı sunulamayan İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü de bu konserde İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından verildi.

Festivalin “BİFO Özel” konserleri yıldız isimleri ağırladı

İstanbul Müzik Festivali’nin, Borusan Holding ve Borusan Sanat’ın katkılarıyla gerçekleştirilen konserlerden oluşan “BİFO Özel” bölümü ilk konserinde Borusan Quartet ve klarnet sanatçısı Paul Meyer’i ağırladı. “Piazzolla 100 Yaşında” başlıklı ikinci konserde ise Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, akordeon sanatçısı Martynas Levickis’e eşlik etti.



BİFO’yu bu konserde, Avrupa’nın en heyecan verici ve yetenekli sanatçılarından biri kabul edilen Norveçli şef Tabita Berglund yönetti. “BİFO Özel” bölümünün BİFO ile yıldız piyanist Khatia Buniatishvili’yi ağırlaması planlanan son konseri ise pandemiye bağlı seyahat kısıtlamaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Festival, geleceğin kadın yıldızlarını desteklemeyi sürdürdü

İstanbul Müzik Festivali’nin, Eğitim Destek Fonu Sponsoru TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliğiyle 2018 yılında, geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla başlattığı Yarının Kadın Yıldızları projesi, üstün yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine katkı sağlamayı bu yıl da sürdürdü.



13 genç kadın müzisyene destek veren projenin bu yılki kanaat önderi, deneyimi, bilgisi ve uzmanlığıyla genç kadın müzisyenlerin yolunu aydınlatacak piyanist Gülsin Onay oldu. Gülsin Onay ile Yarının Kadın Yıldızları’nın birlikte gerçekleştireceği konserin kaydı sonbaharda İKSV YouTube kanalında izlenebilecek.