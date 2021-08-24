49. İstanbul Müzik Festivali'nde bu hafta

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali, ikinci haftasında Borusan Quartet, Paul Meyer, Diskant Ensemble, Festival Orkestrası ve Hande Küden’i; Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, ARTER Arka Bahçe ve Saint Benoît Fransız Lisesi Büyük Avlu’da ağırlıyor.



28 Ağustos Cumartesi günü ise Chromas, Habitat Parkı’nda gerçekleştirilecek Hafta Sonu Klasikleri kapsamında ücretsiz olarak müzikseverlerle buluşuyor.



İstanbul Müzik Festivali bu yılki edisyonunda, programındaki bazı konserlerin repertuvarlarına dair bilgiler veren bir podcast serisini festival takipçileriyle buluşturuyor. Piyanist Can Çakmur’un hazırladığı “Can Çakmur’la Konserden Önce” başlıklı seri İKSV’nin Spotify ve Apple Podcasts kanallarında takip edilebilir.

İstanbul Müzik Festivali 2. hafta programı

25 Ağustos Çarşamba 20.00, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras



İstanbul Müzik Festivali’nin, Borusan Holding ve Borusan Sanat’ın katkılarıyla gerçekleştirilecek üç konserden oluşan “BİFO Özel” bölümü Borusan Quartet & Paul Meyer konseriyle başlıyor. Serinin 25 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00’de Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta gerçekleşecek ilk konserlerinde klarnet sanatçısı Paul Meyer sahnede olacak.



Meyer’e, Esen Kıvrak (keman), Nilay Sancar (keman), Efdal Altun (viyola) ve Çağ Erçağ’dan (viyolonsel) oluşan Borusan Quartet eşlik edecek. Borusan Sanat’ın katkılarıyla gerçekleşecek konserin programında Pēteris Vasks’ın Yaylı Çalgılar Dörtlüsü no.4’ü ve Mozart’ın Klarnet Beşlisi var.



26 Ağustos Perşembe 19.30, ARTER Arka Bahçe



İstanbul Müzik Festivali, tüm yaşamını müziğe, yeniliğe ve “başka” olanın sesine adayan, bestelerindeki yenilikçi tavırla Türkiye müziğine çağdaş özellikler kazandıran İlhan Usmanbaş’ın 100. yaşını kutluyor. Sanatçının yorumu incelik isteyen eserlerini, her biri Türkiye’nin en iyi orkestralarıyla çalışan, solist olarak da başarılı kariyerlerine devam eden üyeleriyle Diskant Çağdaş Müzik Topluluğu seslendirecek.



İlhan Usmanbaş’ın 1960 tarihli Sekizil adlı yapıtı ve solo çalgı müziklerinden seçmelerle birlikte öğrencileri Ahmet Altınel ve Özkan Manav’ın bu özel konser için besteledikleri eserlerin dünya prömiyerleri de 26 Ağustos Perşembe akşamı saat 19.30’da ARTER Arka Bahçe’de, Aromsa’nın gösteri sponsorluğunda gerçekleşecek konserin programında yer alacak.



Konserden önce saat 18.00’de Aydın Büke moderatörlüğünde Ahmet Altınel, Mehmet Nemutlu, Özkan Manav ve Hasan Uçarsu ile “Öğrencileri İlhan Usmanbaş’ı Anlatıyor” başlıklı bir konuşma düzenlenecek.



28 Ağustos Cumartesi 11.00, Maçka Habitat Parkı



Festival kapsamında, İstanbulluların hafta sonuna keyifli bir başlangıç yapmalarını sağlayacak Hafta Sonu Klasikleri, Mercedes Benz’in gösteri sponsorluğunda ve İBB Kültür A.Ş.’nin desteğiyle ücretsiz olarak müzikseverlerle buluşuyor. Hafta Sonu Klasikleri’nin ilki 28 Ağustos Cumartesi günü saat 11.00’de, Habitat Parkı’nda gerçekleştirilecek.



2015’te şef Başak Doğan tarafından kurulan koro müziğinin ülkemizdeki öncülerinden Chromas, modern cazdan folk düzenlemelerine uzanan bir repertuvarla müzikseverlerle buluşacak.



31 Ağustos Salı 20.00, Saint Benoît Fransız Lisesi Büyük Avlu



Keman sanatçısı Hande Küden, dünyanın en önemli topluluklarından Berlin Filarmoni Orkestrası’nın 139 yıllık köklü tarihinde bir ilke imza atarak, topluluğa Türkiye’den kabul edilip orkestranın 1. keman grubunun asli üyesi olan ilk müzisyen oldu. Genç müzisyenlere parlak kariyeriyle umut ve heyecan aşılayan Küden festivalde, Ricordi Şeflik Ödülü sahibi Cem Mansur yönetimindeki Festival Orkestrası ile aynı sahnede buluşacak. 31 Ağustos Salı akşamı saat 20.00’de Saint Benoît Fransız Lisesi Avlusu’nda gerçekleştirilecek konserin gösteri sponsoru Türkiye İş Bankası.



49. İstanbul Müzik Festivali biletleri



Festival biletleri passo.com.tr ile İKSV ana gişeden (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) temin edilebiliyor. Öğrenciler için indirimli biletlerin satışı devam ediyor.

Lale Kart üyeleri ise tüm konser biletlerinde özel indirimlerden faydalanıyor; Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini %25 indirim; Kırmızı ve Sarı Lale Kart üyeleri ise %15 indirimle satın alabiliyor.

Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri bu yıl da festival konserlerini ücretsiz olarak takip edebiliyor. Bilgi ve rezervasyon için: rezervasyon.iksv.org

COVID-19 önlemleri hakkında

49. İstanbul Müzik Festivali’nin tüm konserleri, COVID-19 önlemleri kapsamında alınacak tedbirlere uygun gerçekleştirilecek. Mekânlarda alınan tedbirleri ve COVID-19 Etkinlik Rehberi’ni muzik.iksv.org/tr/onemli-bilgiler adresinden inceleyebilirsiniz.

49. İstanbul Müzik Festivali’yle ilgili gelişmeleri festivalin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz:

muzik.iksv.org/

instagram.com/istanbulmuzikfestivali

twitter.com/muzikfestivali

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spotify.com/user/istanbulkultursanatvakfi

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