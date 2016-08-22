Kaliforniya’da 2013 yılından bu yana ALS hastalığıyla mücadele eden ancak tedavisi mümkün olmayan bir seviyeye gelince ötanazi kararı alan Betsy Davis, sevdiklerine ötanazi öncesi verdiği partiyle veda etti. Davis, partiye davet etmek için dostlarına attığı e-postada "48 saat sonra öleceğim, kutlayalım mı?" dedi.

Kaliforniya eyalet yasalarına göre ölümcül hastalara istekleri doğrultusunda ötanazi yapılabiliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre; 41 yaşındaki Davis de 'artık dayanamadığını' söyleyerek kendisine ötanazi yapılmasını istedi.

Tek kural önünde ağlamamak

Arkadaşlarına iki günlük bir parti davetiyesi gönderen 41 yaşındaki ABD’li, “Daha önce hiç katılmadığınız türden bir parti olacak. Güçlü ve anlayışlı olmanızı bekliyorum” ifadeleriyle bir anlamda vedanın sinyalini de verdi.

23-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen veda partisinde Betsy, bahçenin köşesindeki yatağında uzanırken arkadaşları onun için şarkılar söyledi.

Gün batımı sonrası hayata veda etti

24 Temmuz Pazar günü, Betsy’nin arkadaşları onu son kez gün batımını izlemek üzere bir tepeye götürdü. Buraya gitmeden önce ötanazi ilaçlarını içen Betsy, gün batımından dört saat sonra hayata gözlerini yumdu.