48. İstanbul Müzik Festivali'nde sosyal mesafeli konser: Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, piyanist Víkingur Ólafsson'la sahnedeydi

18 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında dijital ortamda hayata geçecek 48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında, festivalin dijital programına ek olarak, izleyicilerin de katılımıyla Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) müzikseverlerle buluştu. Şef Patrick Hahn yönetimindeki topluluk, sahnede piyanist Víkingur Ólafsson’a eşlik etti.

Pandemi koşullarını dikkate alarak sınırlı sayıda izleyiciyle gerçekleşen konserde, İzlandalı Víkingur Ólafsson'a Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik etti. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava'da gerçekleşen konserde çalınan eserler şunlar oldu:

Wolfgang Amadeus Mozart

Piyano Konçertosu No. 23 La Majör, K. 488

Franz Schubert

Senfoni No. 5 Si bemol Majör, D. 485

Fotoğraf: Poyraz Tütüncü

Pandemi önlemleri

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle pandemi önlemleriyle gerçekleşen konserde sınırlı sayıda izleyici yer aldı. Konser alanına giren izleyicilerin temassız ateş ölçümü yapıldı ve maske zorunluluğu uygulandı. Konser alanında tuvaletler düzenli olarak dezenfekte edilirken izleyicilere temas gerektirecek vestiyer gibi hizmetler verilmedi.

Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı konserde oturma düzeni her dört metrekareye bir kişi olacak şekilde düzenlendi ve sandalye aralarına 1,5 metre mesafe konuldu. Mekânda çalışan tüm ekipler maske ve siperlik kullandı.

Víkingur Ólafsson kimdir?

2019 Gramophone Klasik Müzik Ödülleri’nde Yılın Sanatçısı seçilen Víkingur Ólafsson, özgünlüğü ve müzikal ikna gücüyle son yıllarda müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri. Gramophone zaferi, Víkingur Ólafsson’un Johann Sebastian Bach albümü ile 2019 boyunca İzlanda Müzik Ödülleri Yılın İcracısı ve Yılın Albümü, BBC Music Magazine Ödülleri En İyi Enstrümantal Albüm ve Yılın Albümü, Opus Klasik En İyi Solo Resital ödüllerini kazandı. Mart ayında Deutsche Grammophon etiketiyle piyasaya çıkan son albümü Debussy–Rameau, İngiltere ve Almanya klasik müzik listelerinde birinci sıraya yerleşirken pop müzik listelerinde 11. sıraya kadar yükseldi.

Fotoğraf: Poyraz Tütüncü

Borusan Filarmoni Orkestrası

2003–2018 yılları arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın sürekli orkestrası olan, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 2010 Salzburg Festivali’nin açılış etkinlikleri kapsamında konser veren, 2014’te BBC Proms’a Türkiye’den davet edilen ilk topluluk oldu. BİFO, 2017’de Hong Kong Sanat Festivali’ne konuk oldu. 2016-2018 arasında Daniel Hope, Vadim Repin, Nemanja Radulović gibi sanatçılarla Avrupa turneleri gerçekleştiren topluluk, uluslararası basında olumlu eleştirilerle yer buldu. 2000 yılından bu yana Renée Fleming’den Murray Perahia’ya, Maxim Vengerov’dan Lang Lang’a klasik müzik dünyasının yıldızlarını ağırladı. Onyx etiketi altında Respighi, Hindemith, Schmitt (2010), Music from the Machine Age (2012), Rimsky-Korsakov, Balakirev, Erkin ve Ippolitov-Ivanov’un eserleri (2014) ile Turnage & Berlioz (2018) albümlerini kaydeden BİFO’nun Deutsche Grammophon etiketinde yayınlanan Ksenija Sidorova ile Carmen (2016), Nemanja Radulović ile Çaykovski (2017) ve Baïka (2018) albümleri bulunuyor.

Orkestra şefi: Patrick Hahn

Orkestrayı bu konserde yöneten son dönemin çok konuşulan şeflerinden Patrick Hahn, 2021/22 sezonu itibariyle Wüppertal Operası ve Senfoni Orkestrası’nın genel müzik direktörlüğüne getiriliyor. Henüz 24 yaşında olmasına karşın Viyana Senfoni, Luzern Senfoni, Münih Filarmoni, Münih Radyo Orkestrası, Dresden Filarmoni, NDR Radyo Filarmoni, Hamburg Senfoni, Tonkünstler Orkestrası, İsrail Oda Orkestrası, Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası, Kopenhag Filarmoni, Camerata Salzburg gibi orkestraları yönettiği parlak bir kariyere sahip şef, Almanya’daki en genç genel müzik direktörü olacak.

Fotoğraf: Poyraz Tütüncü