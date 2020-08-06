48. İstanbul Müzik Festivali dijital ortamda düzenlenecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 48’incisi düzenlenecek olan İstanbul Müzik Festivali 18 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında dijital ortamda gerçekleşecek.

Haziran ayında düzenlenmesi planlanan festival salgın nedeniyle sonbahara ertelendi.

Dünyaca ünlü besteci Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılı olan 2020, sanatçının doğum yeri Bonn başta olmak üzere, tüm dünyada çeşitli etkinliklerle “Beethoven Yılı” olarak kutlanmaya başladı. İstanbul Müzik Festivali de bestecinin aydınlanma felsefesinden, eşitlik, kardeşlik, doğa sevgisi gibi değerlerinden ilhamla bu yıl “Beethoven’ın Aydınlık Dünyası” temasıyla düzenlenecek.

Çekimler tarihi mekânlarda sürüyor

Kültür Servisi'nin aktardığına göre festival konserlerinin çekimleri, aralarında Wiener Akademie, Bilkent Senfoni Orkestrası, Kheops Ensemble, Philharmonix, Beethoven Trio Berlin, Borusan Quartet, Semplice Quartet gibi topluluklar ve Thomas Hampson, Bülent Evcil, Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Gökhan Aybulus, Ezgi Karakaya gibi solistlerin de bulunduğu isimlerle, hem İstanbul’daki hem de Avrupa’nın çeşitli şehirlerindeki tarihi mekânlarda sürüyor.

Kayıtlar, İstanbul’da Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı, Hıdiv Kasrı, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Harbiye Saint Esprit Katedrali, Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi, Süreyya Operası gibi şehrin çokkültürlü kimliği ve tarihi kültürel hazinelerini ortaya koyan mekânlarda; Avrupa’da ise Belçika, Almanya, Avusturya ve Hollanda’nın çeşitli şehirlerinde, Perchtoldsdorf Şatosu, Stavelot Manastırı gibi tarihi mekânlarda, profesyonel ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Festival programındaki tüm konserlerin kayıtları video formatında dijital ortamda yayımlanacak ve fiziki konserlere oranla daha erişilebilir bilet fiyatlarıyla, Türkiye’nin her yerinden ve yurt dışından dinleyicilere ulaşacak.

BİFO’dan izleyicili konser

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), bu yıla özel olarak dijital bir programla hayata geçirilecek festival kapsamında izleyicili bir konserle sahnede olacak. 19 Ağustos Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserde koronavirüs önlemleri sebebiyle sınırlı sayıda izleyici yer alacak.

Açılış konseri Tekfen Filarmoni Orkestrası’ndan

Festival, 2019-2022 açılış konseri orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası ile açılışını yapacak.

Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki orkestranın sahnede keman sanatçısı Emre Engin’e eşlik ettiği konserin kaydı Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Meydanı’nda gerçekleşti. Koronavirüs önlemleri altında, yalnızca sınırlı sayıda Lale Kart üyesinin katılımıyla gerçekleşen konserde Beethoven, Mozart, Prokofiev ve Bartok’tan eserler seslendirildi.

Konserin video kaydı, sonbaharda gerçekleşecek festivalin dijital programında dinleyiciyle buluşacak.

48’inci yılda bir ilk

İstanbul Müzik Festivali bünyesinde “Festivak Orkestrası” kuruluyor.

Şef Cem Mansur yönetiminde Türkiye’nin en yetenekli genç kuşak müzisyenlerinden oluşacak orkestra ile müzik yorumuna nitelikli olduğu kadar dinamik ve yenilikçi bir yaklaşım getirmek amaçlanıyor.

Orkestranın festival dâhilinde gerçekleşecek ilk konseri için farklı ülkelerden bestecilerin eserlerini içeren bir program hazırlandı.

48. İstanbul Müzik Festivali programına dair detaylar ve bilet bilgileri ağustos ayı içinde duyurulacak.