48. İstanbul Müzik Festivali, cuma akşamı başlıyor

48. İstanbul Müzik Festivali, yeni tip Koronavirüs önlemleri altında daha önce kaydedilen açılış konseriyle bu cuma akşamı başlıyor. Festivalin bu yılki teması, Beethoven'ın Aydınlık Dünyası.

Beethoven'ın Aydınlık Dünyası temasıyla yapılacak festival, cuma akşamı İKSV YouTube kanalında bedelsiz olarak yayınlanacak konserle başlıyor.



Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası, açılış konserinde keman sanatçısı Emre Engin'e eşlik etmişti. Beethoven, Mozart, Prokofiev ve Bartok'tan eserlerin dinleyicilerle buluştuğu konser, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Meydanı'nda koronavirüs önlemleri altında, yalnızca sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşmişti. Bu konserin kaydı, cuma akşamı saat 20.00'den itibaren erişime açılacak.

Festivale kimler katılıyor?

Festival katılımcıları, aralarında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Wiener Akademie, Bilkent Senfoni Orkestrası, Kheops Ensemble, Philharmonix, Beethoven Trio Berlin, Borusan Quartet, Semplice Quartet gibi topluluklar ve Thomas Hampson, Víkingur Ólafsson, Benjamin Schmid, Anna Tifu, Bülent Evcil, Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Gökhan Aybulus, Ezgi Karakaya, Pelin Halkacı Akın gibi solistlerin bulunduğu isimleri, tarihi ve dokusuyla dikkat çeken çeşitli mekânlardaki festivale özel performanslarıyla seyretme fırsatı bulacak.

İstanbul'da Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı, Hidiv Kasrı, Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi, Harbiye Saint Esprit Katedrali, Surp Hovhan Vosgeperan Kilisesi, Süreyya Operası gibi şehrin çokkültürlü kimliğini, tarihi ve kültürel hazinelerini ortaya koyan mekânlarda, Ankara'da Bilkent Odeon'da, Avrupa'da ise Belçika, Almanya, Avusturya ve Hollanda'nın çeşitli şehirlerindeki tarihi yapılarda kaydedilen konserler, sanatseverlere müzikal bir ziyafetin yanı sıra seyir zevki yüksek bir tecrübe sunacak.

Bu yıla özel olarak programındaki toplam 20 konserin çevrimiçi yayınlanacağı festival, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.

Festival boyunca her gün yeni bir konser erişime açılacak. Erişime açılan konserler, bir ay boyunca yayında kalacak. Müzikseverler, bilet aldıkları konserlere 7 gün boyunca erişim sağlayabilecek.