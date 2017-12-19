473 öğrencinin zehirlenmesindeki sır çözülemedi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde 473 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldığı olay sonrası numune alınan yemeklerle ilgili mikrobiyolojik tahliller tamamlandı. 16 ayrı numune alınan yemeklerin tahlilleri temiz çıktı. Öğrencilerin zehirlenmesine neyin neden olduğu da yine belirlenemedi.

Rize’de, 12 Aralık’ta, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampusunda akşam yemeğinde çorba, köfte, patates ve makarna bulunan menüden yiyen öğrenciler mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu. Gece boyu hastanelere akın eden 473 öğrenci tedavi edildi. Olaydan sonra başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında yemek firmasının üniversite ile ilişiği kesildi, yemeklerden alınan 16 ayrı numune incelenmek üzere Gıda Kontrol Laboratuarına gönderildi.

MİKROBİYOLOJİK İNCELEME TEMİZ ÇIKTI

Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne bağlı Gıda Mühendisleri yemek firmasının üretim yaptığı ve 72 saat saklama mecburiyeti bulunan 4 çeşit yemekten 16 ayrı numune aldı. Nümünler mikrobiyolojik açıdan incelenmek üzere Rize Gıda Kontrol Laboratuarı Müdürlüğü’ne gönderildi. Gıda Mühendisleri tarafından 6 gün süren hassas incelemenin ardından rapor hazırlandı. Rapora göre, mikrobiyolojik analizi yapılan yemeklere ait 16 ayrı numune temiz çıktı.

TÜKETİLEN YEMEKTEN NUMUNE ALINAMAMIŞ

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yemek firmasının o gün yaptığı 4 çeşit yemekten numune alındı. Ancak alınan numuneler ilk yapılan ve dağıtıma çıkmadan önce 72 saat saklanması mecburi olan yemek numuneleri olduğu açıklandı. Öğrencilere akşam yemeğinde sunulan ve tüketilen yemeklerden kalmadığı için ayrıca numune alınamadığı belirtildi. Yemeğin fabrikadan çıktıktan sonra ulaştırma, servise sunumu ve tüketimi sırasında hijyen kuralarına uyulmaması ile oluşması muhtemel mikrobiyolojik vakaların tüketilen yemekten numune alınamadığı için tespit edilemediği belirtildi.

VAKA ESRARENGİZLİĞİNİ KORUYOR

16 ayrı numune alınan yemeklerin tahlilinin temiz çıkması sonrası öğrencilerin zehirlenme olayı esrarengizliğini koruyor. Yetkililer, yemeğin fabrikadan çıktıktan sonra servis ve tüketimi sırasında hijyen kurallarından kaynaklı bir mikrobiyolojik vakanın oluşmuş olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.



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