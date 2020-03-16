"47 yıllık hekimim; virüsün tuzlu gargara ile beni kovalasınlar diye beklediğini ne okudum, ne gördüm, ne de duydum"

T24 Haber Merkezi

Eski CHP Konya Milletvekili ve kulak burun boğaz uzmanı Hüsnü Bozkurt, Koronavirüs'ten korunmak için sosyal medyada dolaşan 'tuzlu su' tavsiyesine tepki gösterirken, "47 yıllık hekimim, herhangi bir virüsün tuzlu gargara ile beni kovalasınlar diye beklediğini ne okudum, ne gördüm, ne de duydum" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde binlerce insanın ölümüne yol açan Koronavirüs salgını Türkiye'ye de yayılmaya devam ederken, virüsten korunmak için sosyal medyada dolaşan öneriler bilim insanları ve uzmanların tepkilerini çekiyor.

Sosyal medyada dolaşan 'tuzlu suyla gargara' yöntemine uzman doktor Hüsnü Bozkurt'tan tepki gelirken, 'bilim dışı önerilerin' yayılmaması tavsiye edildi.

Bozkurt'un Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

"47 yıllık hekim, 40 yıllık KBB uzmanıyım. Herhangi bir virüsün akciğerlere inmeden önce burun ya da boğazda ne 4 gün ne de farklı bir süre tuzlu gargara ile beni kovalasınlar diye beklediğini ne okudum, ne gördüm, ne de duydum. Lütfen böyle bilim dışı önerileri yaymayın."