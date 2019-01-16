47. İstanbul Müzik Festivali iki yeni eserin dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından E.C.A Pressdöküm A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen

47. İstanbul Müzik Festivali bu yıl 11-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çağdaş müzik üretimine katkıda bulunmak amacıyla yurt içinden ve yurt dışından bestecilere eser siparişleri veren İstanbul Müzik Festivali, bu yıl da sipariş ettiği iki yeni eserin dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak.

İstanbul Müzik Festivali’nin, dünyada sadece kadın bestecilere verilen tek ödül olan Heidelberg Kadın Sanatçı Ödülü’nün geçen yılki sahibi Zeynep Gedizlioğlu’na sipariş ettiği iki piyano eseri ve, Sochi Festivali ile ortak olarak, Alexander Tchaikovsky’e sipariş ettiği eser, dünyada ilk kez İstanbul Müzik Festivali kapsamında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Almanya’da Yılın Kadın Sanatçısı Seçilen Çağdaş Müzik Bestecisi Zeynep Gedizlioğlu’ndan Festival İçin Yeni Eser

47. İstanbul Müzik Festivali’nin iki piyano için Zeynep Gedizlioğlu’na verdiği eser siparişi, Ufuk ve Bahar Dördüncü tarafından 14 Haziran Cuma akşamı Süreyya Operası’nda seslendirilecek.

2018 yılında dünyada sadece kadın bestecilere verilen tek ödül olan Heidelberg Kadın Sanatçı Ödülü’nün sahibi olan Zeynep Gedizlioğlu, bestecilik ve elektronik müzik alanında Wolfgang Rihm, Ivan Fedele, Theo Brandmüller, Daniel Teruggi ve François Donato gibi müzisyenlerden eğitim aldı. Gedizlioğlu, 2012 yılında ‘Müziğin Nobel’i kabul edilen Ernst von Siemens Bestecilik Ödülü’nü kazandı. 2017 Cresc Çağdaş Müzik Bienali’nde eseri, hr-Senfoni Orkestrası ve Ensemble Modern tarafından seslendirilen, 2014 Salzburg Festivali ile 2013 Beethovenfest Bonn dâhil, pek çok festivalden eser siparişi alan besteci, Paris’te bulunan müzik ve akustik araştırmalar merkezi IRCAM’da canlı-elektronik ve elektro akustik müzik üzerine çalışmalarda bulundu.

Konserin solistleri dünya sahnelerinde ve özellikle çağdaş müzik alanında takip edilen piyano ikilisi Ufuk ve Bahar Dördüncü, araştırmaları ve yeni proje üretimleriyle 20. ve 21. yüzyıl iki piyano repertuarının zenginleşmesine katkıda bulunuyorlar. İkilinin daha önce de birlikte çalıştıkları Berlin RIAS Oda Korosu ise Rönesans ve Barok dönemin aslına sadık yorumlarından 19. yüzyılın müzik dünyasına yeni bir anlayış getiren Romantik dönem icralarına ve en zorlu dünya prömiyerlerine kadar standartları belirleyen bir konumda yer alıyor. Şostakoviç ve Gedizlioğlu’ndan Brahms’ın aşk şarkılarına uzanan bir repertuarla Berlin RIAS Oda Korosu ve Ufuk & Bahar Dördüncü 14 Haziran Cuma akşamı Süreyya Operası’nda olacaklar.

Günümüzün Üretken Bestecilerinden Biri: Alexander Tchaikovsky’nin son eseri Yuri Bashmet ve Moskova Solistleri Tarafından Seslendirilecek

İstanbul Müzik Festivali’nin Sochi Festivali ile birlikte ortak siparişi, Alexander Tchaikovsky’nin eseri ise 20 Haziran Çarşamba akşamı Aya İrini Müzesi’nde Yuri Bashmet ve Moskova Solistleri tarafından seslendirilecek.

Birçok uluslararası ödülün sahibi olan Alexander Tchaikovsky, operadan baleye, oratoryodan senfoniye, vokal eserlerden oda müziğine kadar hemen her türde eser besteledi.

Şef ve solist olarak Yuri Bashmet, oda müziği alanında birçok isimle işbirliği yaptı. Virtüözitesi, güçlü kişiliği ve zekâsıyla viyolaya müzik dünyasında yeni bir önem kazandıran Bashmet’e adanmış 55’in üzerinde viyola konçertosu yazıldı, Londra Senfoni Orkestrası Yuri Bashmet Festivali düzenledi. Yuri Bashmet Moskova Aralık Geceleri Festivali sanat direktörlüğü, Novaya Rossiya Devlet Senfoni Orkestrası daimi şefliğinin yanı sıra Moskova Solistleri’nin kurucu şefliği görevini yürütüyor. 1992 yılında Moskova Konservatuvarı mezunlarından seçtiği, Rusya’nın en yetenekli genç müzisyenlerinden oluşan bir orkestra kurdu. O zamandan bu yana beş kıtada 40’tan fazla ülkede 1300’ün üzerinde konser veren Moskova Solistleri 2008 yılında kazandığı Grammy Ödülü ile bu ödülü kazanan ilk Rus oda orkestrası oldu. Yuri Bashmet ve Moskova Solistleri 20 Haziran Çarşamba akşamı Aya İrini’de bir dünya prömiyerini seslendirecek.

47. İstanbul Müzik Festivali’nin tüm programı 5 Şubat Salı günü açıklanacak.

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