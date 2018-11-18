46'lık dergide psikoloji ve edebiyat bir arada incelenecek

İSTANBUL, (DHA)- SANAT, edebiyat ve psikoloji konularını işlemeyi hedefleyen \'46\'lık\' Dergisi ilk sayısıyla okurlarla buluştu. Yazar kadrosunda çok sayıda psikolog bulunan dergide edebiyat, sanat ve insan psikolojisi bir arada incelenecek.

46’lık Dergi Genel Yayın Yönetmeni ve Klinik Psikolog Kahraman Güler derginin dikkat çekici ismi üzerinde araştırma yaptıklarını ifade etti ve şunları söyledi:

\"46’lık dergisi birçok psikoloğun, profesörün, yazarın ve şairin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir fikir, sanat, edebiyat ve psikoloji dergisidir. Sanat, edebiyat ve psikoloji konularını işlemeyi hedefleyen \'46\'lık\' Dergi ilk sayısıyla okurlarla buluştu. Yazar kadrosunda çok sayıda psikolog tanınmış yazar ve sanat dünyasından kişiler bulunan dergide edebiyat, sanat ve insan psikolojisi bir arada incelenecek.\"

Dergide aşkı, ilişkileri, insan hayatını sanatsal ve edebi bir dille analiz etmeyi hedeflediklerini söyleyen Güler, neden psikologların ağırlıklı olarak yazarlık yaptığını anlattı ve şunları söyledi: \"Bilindiği üzere edebiyat üzerine düşünmenin büyük bir bölümü insan üzerine düşünmektir. Dolayısıyla edebiyat çalışmalarını psikolojiden tamamen bağımsız ele almak da mümkün değildir. Edebiyat, daima insanı ele alan bir bilim dalıdır. Zengin dil portföyünden faydalanarak insanı tüm yönleriyle ele alıp, anlatmayı olduğu kadar anlamayı da hedefler. İnsana dair tüm duygu, düşünce ve davranışlar günümüze kadar gelmiş tüm edebi eserlerde en yoğun işlenen konular arasındadır. Bu açıdan insanı ve davranışlarını inceleyen bir diğer bilim dalı olan psikolojiden ayrı tutulması pek doğru bir tutum olmayacaktır.\"

\'EDEBİYAT PSİKOLOJİDEN, PSİKOLOJİ DE EDEBİYATTAN FAYDALANMIŞTIR\'

Freud\'un yanı sıra birçok psikologun da edebiyattan faydalandığını belirten Güler, \"Derginin kapağında da kendisine yer verilen, psikanalizin babası olarak bildiğimiz Sigmund Freud’un da düşünce ve kuramlarını oluştururken edebiyattan esinlendiğini bilmekteyiz. Freud, genel olarak sanat eserleri, aynı zamanda da edebi eserler üzerine uzunca düşünmüş, üzerine hem eserleri hem de eseri var eden sanatçıyı psikanalitik açıdan değerlendirmiştir. Bu şekilde incelemeler Freud’la sınırlı kalmamış aynı zamanda psikolojinin önde gelen isimlerinden Jung, Fromm, Adler ve Lakan gibi isimler de edebiyattan epey yararlanmıştır.\"

Günümüzde de psikoloji alanında uzmanlaşmış kişilerin edebiyat ve sanattan, şair ve yazarların ise psikoloji kuramlarından faydalandığını ifade eden Güler, \"Bu görüşle 46’lık dergi, birçok psikolog, yazar ve şairi bünyesinde toplayarak görüş ve fikirlerini özgürce kaleme almak adına bir çatı altında toplanmış ve bu yolda hem eğitip, öğretirken öğrenip, kişilere kendilerinden parçalar bularak, farklı kapılar açmayı hedefleyen serüvenlerine başlamışlardır\" dedi.

İlk sayıda Mandıra Filozofu filmiyle bilinen yönetmen, senarist ve oyuncu Müfit Can Saçıntı\'nın da yer aldığı dergide çok sayıda psikolog, psikoterapist yer alıyor. Derginin bu ayki konuklarından olan ünlü oyuncu, senarist ve yönetmen Müfit Can Saçıntı ise derginin isminin 46 olmasına atıfta bulunarak şunları söyledi, \"46 diyince aklıma özgürlük geliyor. 46’lık, cezai ehliyetinin olmamasının eski madde numarasıydı. Şimdi değişmiş, yenisini bilmiyorum tam. Neyse ki 46’lık dergi çıkıyor.\"

Şair yazar Kahraman Tazeoğlu’nun da yer aldığı dergide Tazeoğlu, yeni edebi çalışmaların arkasında olduğunu bunun gibi çalışmalarının yer aldığını belirtti.

Yayın kurulunda yer alan Psikiyatrist Dr. Öğretim Görevlisi Onur Okan Demirci derginin ilk sayısında aşkın nörobiyolojisini ele aldığını ve aşka dair keyifli bir iş çıkartmaya özen gösterdiğini ve yeni nesil dergilere ihtiyaç olduğunu vurguladı.



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