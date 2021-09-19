46. Toronto Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 9-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 46. Toronto Film Festivali sona ererken, bu yılın kazananları da belli oldu.

En iyi filmi izleyicilerin belirlediği Toronto Film Festivali’nde bu yıl Dune, Spencer ve Last Night in Soho gibi merakla beklenen yapımların festivalin dijital platformunda gösterilmedikleri için aday olamadığı Halkın Seçimi Ödülü’nü Kenneth Branagh’ın Jamie Dornan‘lı yeni filmi Belfast kazandı.



Filmloverss'ın haberine göre; izleyiciyi 1960’lı yılların Kuzey İrlanda’sına götüren filmde Jamie Dornan, Pa isimli karakteri canlandırıyor. Ma isimli karakteri Caitrione Balfe’ın canlandırdığı hikâye, ekonomik orta sınıfa mensup bir aileye ve genç yaştaki oğullarına odaklanıyor.



Filmde Judie Dench ise Granny isimli karakteri canlandırıyor. Halkın Seçimi ödülünü kazanan film, bu yılın Oscar yarışında şimdiden önemli bir konuma yerleşti.

46. Toronto Film Festivali Halkın Seçimi Ödülü’nü kazanmayı başaran filmler Oscar yarışında etkili olmalarıyla biliniyor.



Geçtiğimiz yıl Chloé Zhao imzalı "Nomadland" Toronto Film Festivali’nden büyük ödülü kazanarak ayrılan yapımlar arasında yerini almıştı.



Bu yarışta şimdiden yeni bir konum bir diğer film ise Belfast’in yanı sıra, 74. Cannes Film Festivali’nden Altın Palmiye ödülü ile ayrılan Julia Ducournau imzalı Titane oldu. Titane, 46. Toronto Film Festivali’nden Gece Yarısı Çılgınlığı Halkın Seçimi ödülünün kazananı olarak ayrıldı.

46. Toronto Film Festivali Ödülleri

Halkın Seçimi: Belfast – Kevin Branagah

Halkın Seçimi-Belgesel: The Rescue – E. Chai Vasarhelyi & Jimmy Chin

Gece Yarısı Çılgınlığı Halkın Seçimi: Titane – Julia Ducournau

Platform Ödülü: Yuni – Kamila Andini

FIPRESCI Jüri Ödülü: Anadolu Leoparı – Emre Kayış

NETPAC En İyi Asya Filmi: Costa Brava, Lebanon – Mounia Akl

En İyi Kanada Filmi: Ste. Anne – Rhayne Vermette

En İyi Kısa Film (Kanada): Angakusajaujuq – The Shaman’s Apprentice – Zacharias Kunuk

2020 Changemaker Ödülü: Scarborough – Shasha Nakhai & Rich Williamson.