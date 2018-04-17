46. İstanbul Müzik Festivali "Yarının Kadın Yıldızları" belirlendi

46. İstanbul Müzik Festivali kapsamında, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliğiyle hayata geçirilen “Yarının Kadın Yıldızları” destek fonundan faydalanmaya hak kazanan 14 genç kadın müzisyen belirlendi. Klasik müziğin farklı alanlarından üstün yetenekli kadın müzisyenlere destek olmayı amaçlayan projenin tüm bilet gelirlerinin de aktarılacağı destek fonu dinleyicilerinin de katkılarıyla oluşturulacak.

Yurt dışında eğitimini sürdürmek veya bir ustalık sınıfında yer almak, yarışmalara veya orkestra seçmelerine katılmak ya da iyi bir çalgıya sahip olmak isteyen genç kadın müzisyenlerin başvuruları İstanbul Müzik Festivali Direktörü ve İKSV Genel Müdür Yardımcısı müzikolog Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyanist Muhiddin Dürrüoğlu, klarnet sanatçısı Ayşegül Kirmanoğlu ve besteci Özkan Manav’dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Destek almaya hak kazanan müzisyenler:

Alara Acar, Arp

Aslı Su Kurtuluş, Flüt

Deniz Ayşe Birdal, Viyolonsel

Deniz Su Polat, Viyola

Ezgi Göktürk, Piyano

Ezgi Sarıkçıoğlu, Keman

Ezgi Su Apaydın, Keman

Gizem Sözeri, Kontrbas

Gülin Ataklı, Obua

Güneş Hızlılar, Arp

İdil Yunkuş, Keman

Ramona Kemmer, Piyano

Sesim Bezdüz, Keman

Ülker Tümer, Viyolonsel

Seçici Kurul tarafından desteğe değer bulunan adaylardan bazılarının yer alacağı konser, 28 Mayıs Pazartesi akşamı Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da gerçekleştirilecek. Yarının Kadın Yıldızları projesinin ilk yılında kanaat önderi olarak, Türkiye’nin ilk “harika çocuğu” İdil Biret de sahnede gençlerle olacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen 46. İstanbul Müzik Festivali, 23 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Sahnede müziği icra edenleri, koltuklarındaki dinleyicileri ve perde arkasındaki destekçileriyle 46. yılına giren İstanbul Müzik Festivali, bu yıl “aile bağları” temasını merkezine alan bir programla müzikseverlerin karşısına çıkıyor.