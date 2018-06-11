46. İstanbul Müzik Festivali sona eriyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, düzenlenen 46. İstanbul Müzik Festivali, İngiliz Oda Orkestrası ve Güher & Süher Pekinel konseriyle son buluyor.

Şef Gerard Schwarz’ın yöneteceği 891 kaydıyla diskografisi en geniş oda orkestralarından ve dünyanın pek çok ülkesinde önde gelen müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşan en önemli topluluklardan biri olan İngiliz Oda Orkestrası ve Güher & Süner Pekinel konseri 12 Haziran Salı akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Güher ve Süher Pekinel hakkında

Uluslararası müzik camiasında özel bir yerleri olan Güher ve Süher Pekinel, eğitimlerine Conservatoire de Paris ve Frankfurt Musikhochschule’da başladılar. 20. yüzyılın en önemli piyanistlerinden Rudolf Serkin’in şahsî daveti üzerine kendisiyle A.B.D. Philadelphia Curtis Müzik Enstitüsü’nde müzik eğitimlerini sürdürdüler. Claudio Arrau ve Leon Fleisher gibi efsanevî piyanistlerle çalışarak yüksek lisans eğitimlerini Juilliard School ve Frankfurt Musikhochschule’da en yüksek akademik başarıyla tamamladılar. Pekinel’lerin uluslararası kariyerleri, Herbert von Karajan’ın kendilerini 1984 yılında Salzburg Festivali’ne davet etmesiyle ivme buldu. Akabinde günümüzün en önemli bestecileri iki piyanist için çeşitli eserler besteledi ve aranje etti. Saygın uluslararası orkestralarla ve dünyanın en iyi şefleri ile sahne aldılar. Kariyerlerinin doruk noktaları arasında Viyana Filarmoni Orkestrası’yla sahne aldıkları ve 28 ülkede canlı yayınlanan Eurovision konseri, İsrail Filarmoni ile Maestro Zubin Mehta yönetiminde çıktıkları İsrail ve Avrupa’da kapsamlı turlar, Jacques Loussier Trio ile “Take Bach” Avrupa turu ve Schwetzingen Festival’inde SWR ve BBC işbirliğiyle televizyonda canlı yayınlanan performansları ve Luzern Piyano Festivali açılış konseri sayılabilir.

Kariyerleri boyunca pek çok sayıda ödüle layık görülen Güher ve Süher Pekinel, Avrupa, Uzak Doğu ve ABD’nin başlıca prestijli ve önemli konser salonlarında çaldıkları kapsamlı resital turneleriyle tanınmaktadırlar. Geniş diskografileri, dünyaca tanınmış plak şirketleri Deutsche Grammophon, CBS, Warner Classics ,Chandos, Teldec, Arthaus Musik ve Unitel tarafından kaydedilen, iki piyano için yazılmış tüm başlıca eserleri kapsamaktadır. Güher ve Süher Pekinel ayrıca üstün yetenekli çocuk ve gençlerin gelişimine Avrupa standartlarında katkıda bulunmak ve Türkiye’deki müzik eğitimini geliştirmek amacıyla, 3 eğitim projesi sürdürmektedir. Güher ve Süher Pekinel kariyerleri ve yürüttükleri tüm projeler ile genç müzisyenlere ilham olmaya devam etmektedirler.

İngiliz Oda Orkestrası hakkında

İngiliz Oda Orkestrası, 400’ü aşkın bestecinin 1500’ün üzerinde eserini içeren 891 kaydıyla diskografisi en geniş oda orkestralarından ve dünyanın pek çok ülkesinde önde gelen müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşan en önemli topluluklardan biridir. ABD’de 24 saat klasik müzik yayını yapan Classical Public Radio Network tarafından günümüzün en güçlü oda orkestralarından biri olarak gösterilmiştir. İngiliz besteci Benjamin Britten’dan başlamak üzere topluluğun geçmişinde Slava Rostropovich, Pinchas Zukermann, Daniel Barenboim, Murray Perahia ve Mitsuko Uchida gibi klasik müzik dünyasının pek çok büyük ismini bulmak mümkündür. 2017 yılında José Serebrier ile Meksika, Julian Rachlin ile Macaristan, Slovenya ve Avusturya turnelerini gerçekleştiren Stephanie Gonley yönetimindeki İngiliz Oda Orkestrası, 2018 yılı içinde Londra’daki Barbican, Cadogan Hall ve Kings Place dâhil olmak üzere İngiltere’nin en önemli konser salonlarında Julian Rachlin, Christian Zacharias, Tenebrae, Jennifer Pike, Nicolas Altstaedt, Tasmin Little ve Howard Shelley’le konser vermeye hazırlanmaktadır. Ayrıca pek çok James Bond filmi ile Pride and Preduce (Aşk ve Gurur, 2005) ve Dario Marianelli’nin müziğiyle ödül kazanan Atonement (Kefaret, 2007) gibi sinema filmlerinin ve bazı televizyon projelerinin soundtrack albümlerinde yer almıştır. İngiliz Oda Orkestrası, İngiltere, Güney Afrika, Bermuda ve Katar’daki farklı okul ve topluluklara klasik müzik etkinliklerini taşıyan “Close Encounters” isimli sosyal yardım programından da tanınmaktadır.



