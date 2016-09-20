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Medya

46 gazetecinin daha pasaportu iptal edildi!

KHK ile devreye sokulan pasaport iptali uygulamasına devam ediliyor

20 Eylül 2016 21:24

OHAL ilanı sonrası çıkartılan KHK ile devreye konulan pasaport iptali uygulamasında 46 gazetecinin daha pasaportu iptal edildi.

Özgürlükçü Demokrasi’nin haberine göre, darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal’in (OHAL) ardından çıkarılan 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Terör Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında idari ve adli soruşturulan ve hakkında davası olanların pasaportları çeşitli gerekçelerle iptal edilmeye devam ediliyor. 

KHK ile birlikte “KCK Basın Davası” adı altında haklarında 2011 yılında soruşturma başlatılan ve davaları hala devam eden 46 gazetecinin pasaportlarının 1 Eylül tarihi itibariyle iptal edildiği ortaya çıktı. Haber takibi için yurt dışına gitmesi gereken gazetecilerin pasaport işlemlerini yaptığı sırada ortaya çıkan durumda yargılanan 46 gazetecinin yurt dışına çıkışına izin verilmeyeceği belirtildi.

 

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